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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный

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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный - фото 1
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный - фото 2
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный - фото 3
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный - фото 4
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный - фото 4
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358067
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х23
Вес, кг.
10.8

Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Они обеспечивают бесперебойную работу подключенной техники благодаря своим передовым характеристикам. Модель с весом 10,8 кг оснащена четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет поддерживать работу важных устройств в случае отключения электроэнергии. Общая мощность устройства составляет 1600 В·А, а активная мощность — 960 Вт, что делает его идеальным решением для офисной техники и сетевого оборудования. ИБП Ippon предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, предотвращая повреждение оборудования от перепадов напряжения и других электрических проблем. Линейно-интерактивный тип устройства с модифицированной синусоидой обеспечивает стабильное напряжение и быстрый переход на питание от батареи всего за 4 мс. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в любом рабочем пространстве. Устройство поддерживает работу при полной нагрузке в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, и этот источник бесперебойного питания не исключение. Он станет отличным выбором для защиты цифровой техники, обеспечивая ей долгий срок службы и защиту от потерь данных.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Они обеспечивают бесперебойную работу подключенной техники благодаря своим передовым характеристикам. Модель с весом 10,8 кг оснащена четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет поддерживать работу важных устройств в случае отключения электроэнергии. Общая мощность устройства составляет 1600 В·А, а активная мощность — 960 Вт, что делает его идеальным решением для офисной техники и сетевого оборудования. ИБП Ippon предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, предотвращая повреждение оборудования от перепадов напряжения и других электрических проблем. Линейно-интерактивный тип устройства с модифицированной синусоидой обеспечивает стабильное напряжение и быстрый переход на питание от батареи всего за 4 мс. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в любом рабочем пространстве. Устройство поддерживает работу при полной нагрузке в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, и этот источник бесперебойного питания не исключение. Он станет отличным выбором для защиты цифровой техники, обеспечивая ей долгий срок службы и защиту от потерь данных.
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Отзывы


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