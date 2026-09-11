Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201)
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Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201)
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда Импульс представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель весом 21,3 кг имеет полную мощность 2000 В·А и обеспечивает активную мощность до 1600 Вт. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower способен мгновенно переключаться на батарею за 10 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоя оборудования. Устройство поддерживает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что идеально для обеспечения работы чувствительных к качеству питания приборов. Диапазон входного напряжения составляет от 175 В до 290 В, что позволяет эффективно использовать ИБП в различных условиях электросети. ИБП оснащен EURO (CEE 7) и C13 розетками, что обеспечивает широкие возможности для подключения оборудования. Используемые свинцово-кислотные батареи предоставляют время работы при полной нагрузке до 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы систем и сохранения данных. Наличие одной фазы делает его идеальным выбором для использования в домашней обстановке и малых офисах. ИБП Импульс обеспечивает не только защиту и стабильное питание, но и продление срока службы вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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