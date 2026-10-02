ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежные решения для защиты электрооборудования от перепадов напряжения и потерь питания. Модель с активной мощностью 1800 Вт и полной мощностью 2000 В·А обеспечивает стабильное электропитание, используя топологию с двойным преобразованием (онлайн). Это решение идеально подходит для критически важных приложений благодаря чистой синусоидальной форме напряжения на выходе. Форм-фактор Tower обеспечивает размещение ИБП POWERMAN на рабочей площадке с минимальными усилиями. Модель оснащена четырьмя розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Вес устройства составляет 19,64 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. ИБП POWERMAN поддерживает защиту локальной сети, обеспечивая стабильные условия работы для сетевого оборудования. При минимальном входном напряжении 165 В и максимальном 290 В, устройство обеспечивает высокий уровень совместимости с различными электросетями. Тип батареи — свинцово-кислотный, который гарантирует эффективность и длительный срок службы. В случае отключения электроэнергии, ИБП способен поддерживать работу оборудования при полной нагрузке в течение 2 минут, что дает пользователю время для сохранения данных и безопасного завершения работы. Бренд POWERMAN, зарекомендовавший себя как надежный производитель ИБП, предлагает высококачественное решение для защиты вашего оборудования от проблем с электропитанием.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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