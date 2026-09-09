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ИБП Powerman Online 3000 Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Online 3000 Plus

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ИБП Powerman Online 3000 Plus - фото 5
ИБП Powerman Online 3000 Plus - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powerman Online 3000 Plus - фото 1
  • ИБП Powerman Online 3000 Plus - фото 2
  • ИБП Powerman Online 3000 Plus - фото 3
  • ИБП Powerman Online 3000 Plus - фото 4
  • ИБП Powerman Online 3000 Plus - фото 5
  • ИБП Powerman Online 3000 Plus - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294883
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Размеры в упаковке, см
47х44х19
Вес, кг.
13

Описание товара ИБП Powerman Online 3000 Plus

POWERMAN ONLINE 3000 Plus построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. ИБП предназначен для длительного питания оборудования в отсутствии сетевого напряжения. ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ВНЕШНИМ АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ) БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ БАТАРЕИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. Кроме того, применение ИБП исключает необходимость использования дополнительного стабилизатора. ИБП обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 3000 Plus обеспечит надежную защиту компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы) и прочего оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 3000 Plus




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Описание
POWERMAN ONLINE 3000 Plus построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. ИБП предназначен для длительного питания оборудования в отсутствии сетевого напряжения. ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ВНЕШНИМ АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ) БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ БАТАРЕИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. Кроме того, применение ИБП исключает необходимость использования дополнительного стабилизатора. ИБП обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 3000 Plus обеспечит надежную защиту компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы) и прочего оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.
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