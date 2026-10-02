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ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный

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ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 2
ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 3
ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 4
ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 5
ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 1
  • ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 2
  • ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 3
  • ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 4
  • ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 5
  • ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 400 руб. 
Начислим 752 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный
38 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
120
Макс. входное напряжение, В
276
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х29
Вес, кг.
16.4

Описание товара ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев с электроэнергией. Модель с полной мощностью 1500 В·А и активной мощностью 1500 Вт обеспечивает стабильную работу важных систем даже в случае непредвиденных отключений электричества. Данный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и предназначен для использования в однофазных сетях. Основные характеристики данного устройства включают в себя вес 16,4 кг и наличие шести розеток с питанием от батареи, что обеспечивает возможность подключения нескольких устройств одновременно. Кроме того, ИБП поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, предохраняя подключенное оборудование от скачков напряжения и электромагнитных импульсов с максимальной поглощаемой энергией в 320 Дж. Устройство работает по принципу двойного преобразования (онлайн), обеспечивая минимальное время переключения на батарею — всего 4 мс, что делает его идеальным для защиты чувствительных электронных устройств. При этом напряжение подается в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства типов загрузок. Бренд Powercom зарекомендовал себя как надежный производитель ИБП, предоставляющий эффективную защиту и длительный срок службы своих изделий.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
120
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
276
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев с электроэнергией. Модель с полной мощностью 1500 В·А и активной мощностью 1500 Вт обеспечивает стабильную работу важных систем даже в случае непредвиденных отключений электричества. Данный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и предназначен для использования в однофазных сетях. Основные характеристики данного устройства включают в себя вес 16,4 кг и наличие шести розеток с питанием от батареи, что обеспечивает возможность подключения нескольких устройств одновременно. Кроме того, ИБП поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, предохраняя подключенное оборудование от скачков напряжения и электромагнитных импульсов с максимальной поглощаемой энергией в 320 Дж. Устройство работает по принципу двойного преобразования (онлайн), обеспечивая минимальное время переключения на батарею — всего 4 мс, что делает его идеальным для защиты чувствительных электронных устройств. При этом напряжение подается в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства типов загрузок. Бренд Powercom зарекомендовал себя как надежный производитель ИБП, предоставляющий эффективную защиту и длительный срок службы своих изделий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 38400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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