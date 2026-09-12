Источник бесперебойного питания Штиль SR1101SL 900Вт 1000ВА серый
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702763
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
466x88x411 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х46х14
Вес, кг.
17
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SR1101SL 900Вт 1000ВА серый
Источники бесперебойного питания (ИБП) "Штиль" – это надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования даже при нестабильных условиях электроснабжения. Этот ИБП типа с двойным преобразованием (онлайн) характеризуется высокой производительностью и способностью поддерживать аппаратуру в случае перебоев с электричеством.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
466x88x411 мм
Страна производитель
Китай
Источники бесперебойного питания (ИБП) "Штиль" – это надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования даже при нестабильных условиях электроснабжения. Этот ИБП типа с двойным преобразованием (онлайн) характеризуется высокой производительностью и способностью поддерживать аппаратуру в случае перебоев с электричеством.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Штиль SR1101SL 900Вт 1000ВА серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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