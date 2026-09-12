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Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Время работы при полной нагрузке
2 мин
Тип розеток
CEE 7, IEC 320 C13
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702667
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Производство
Россия
Топология
интерактивный
Особенности
фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
ступенчатая аппроксимированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4 мс
Время работы при полной нагрузке
2 мин
Мин. входное напряжение, В
170-270 В
Тип розеток
CEE 7, IEC 320 C13
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х15
Вес, кг.
23

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный

SKAT-UPS 3000/1800 (ИБП 3000) — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (1800 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенные АКБ 4х9 Ач, стабилизация напряжения, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Производство
Россия
Топология
интерактивный
Особенности
фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
ступенчатая аппроксимированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4 мс
Время работы при полной нагрузке
2 мин
Мин. входное напряжение, В
170-270 В
Развернуть
Тип розеток
CEE 7, IEC 320 C13
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
SKAT-UPS 3000/1800 (ИБП 3000) — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (1800 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенные АКБ 4х9 Ач, стабилизация напряжения, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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