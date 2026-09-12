Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Время работы при полной нагрузке
2 мин
Тип розеток
CEE 7, IEC 320 C13
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702667
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Производство
Россия
Топология
интерактивный
Особенности
фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
ступенчатая аппроксимированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4 мс
Время работы при полной нагрузке
2 мин
Мин. входное напряжение, В
170-270 В
Тип розеток
CEE 7, IEC 320 C13
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х15
Вес, кг.
23
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный
SKAT-UPS 3000/1800 (ИБП 3000) — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (1800 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенные АКБ 4х9 Ач, стабилизация напряжения, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Производство
Россия
Топология
интерактивный
Особенности
фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
ступенчатая аппроксимированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4 мс
Время работы при полной нагрузке
2 мин
Мин. входное напряжение, В
170-270 В
Развернуть
Тип розеток
CEE 7, IEC 320 C13
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
SKAT-UPS 3000/1800 (ИБП 3000) — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (1800 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенные АКБ 4х9 Ач, стабилизация напряжения, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800Вт 3000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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