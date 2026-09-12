Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев с подачей электричества. Данная модель, весом 12,5 кг, предлагает полную мощность 1500 В·А и активную мощность 1500 Вт, обеспечивая стабильное энергоснабжение даже при нагрузках. Она использует технологию двойного преобразования (онлайн), что позволяет поддерживать чистую синусоидальную форму напряжения, необходимую для чувствительных и критически важных устройств. Этот ИБП имеет форм-фактор типа Rack, что позволяет удобно размещать его в стойке серверного оборудования. Он оснащен одной фазой и предназначен для работы в широком диапазоне входного напряжения от 110 В до 288 В. В случае полного отключения питания устройство способно поддерживать подключенную технику в работе в течение 5 минут при полной нагрузке. ИБП "Импульс" оснащен свинцово-кислотными батареями, которые обеспечивают надежное хранение энергии и быстроту восстановления после сбоев. Устройство имеет 8 розеток типа С13, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно, поддерживая их работу в критические моменты. Выбирая ИБП "Импульс", вы получаете высокую надежность и защиту для вашего оборудования от перепадов напряжения и сбоя энергоснабжения, что делает его идеальным решением для офисов, серверных и других профессиональных сред.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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