Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702687
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х9
Вес, кг.
12.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев с подачей электричества. Данная модель, весом 12,5 кг, предлагает полную мощность 1500 В·А и активную мощность 1500 Вт, обеспечивая стабильное энергоснабжение даже при нагрузках. Она использует технологию двойного преобразования (онлайн), что позволяет поддерживать чистую синусоидальную форму напряжения, необходимую для чувствительных и критически важных устройств. Этот ИБП имеет форм-фактор типа Rack, что позволяет удобно размещать его в стойке серверного оборудования. Он оснащен одной фазой и предназначен для работы в широком диапазоне входного напряжения от 110 В до 288 В. В случае полного отключения питания устройство способно поддерживать подключенную технику в работе в течение 5 минут при полной нагрузке. ИБП "Импульс" оснащен свинцово-кислотными батареями, которые обеспечивают надежное хранение энергии и быстроту восстановления после сбоев. Устройство имеет 8 розеток типа С13, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно, поддерживая их работу в критические моменты. Выбирая ИБП "Импульс", вы получаете высокую надежность и защиту для вашего оборудования от перепадов напряжения и сбоя энергоснабжения, что делает его идеальным решением для офисов, серверных и других профессиональных сред.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев с подачей электричества. Данная модель, весом 12,5 кг, предлагает полную мощность 1500 В·А и активную мощность 1500 Вт, обеспечивая стабильное энергоснабжение даже при нагрузках. Она использует технологию двойного преобразования (онлайн), что позволяет поддерживать чистую синусоидальную форму напряжения, необходимую для чувствительных и критически важных устройств. Этот ИБП имеет форм-фактор типа Rack, что позволяет удобно размещать его в стойке серверного оборудования. Он оснащен одной фазой и предназначен для работы в широком диапазоне входного напряжения от 110 В до 288 В. В случае полного отключения питания устройство способно поддерживать подключенную технику в работе в течение 5 минут при полной нагрузке. ИБП "Импульс" оснащен свинцово-кислотными батареями, которые обеспечивают надежное хранение энергии и быстроту восстановления после сбоев. Устройство имеет 8 розеток типа С13, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно, поддерживая их работу в критические моменты. Выбирая ИБП "Импульс", вы получаете высокую надежность и защиту для вашего оборудования от перепадов напряжения и сбоя энергоснабжения, что делает его идеальным решением для офисов, серверных и других профессиональных сред.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW15201 1500Вт 1500ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...