Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
7
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702618
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
260
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
7
Количество розеток с питанием от батареи
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х13
Вес, кг.
30

Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT предназначены для обеспечения надежной защиты вашей электроники от сбоев в электроснабжении. SMARTWATT сочетают в себе мощность и широкий функционал, предлагая линейно-интерактивную топологию с форм-фактором Rack/Tower, что делает их универсальными для различных условий использования. Этот ИБП имеет активную мощность 2400 Вт и полную мощность 3000 В·А, что обеспечивает поддержку энергоемких устройств. С переключением на батарею за 10 мс и поддержкой чистой синусоидальной формы напряжения, он гарантирует стабильную работу ваших приборов без потери качества сигнала. SMARTWATT оснащен семью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая максимальную безопасность и защиту. Важной особенностью является наличие защиты локальной сети и телефонной линии, обеспечивающей дополнительный уровень безопасности для ваших данных и связи. ИБП SMARTWATT поддерживает однофазное подключение и рассчитан на вес 26,7 кг. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Благодаря надежной конструкции и продуманному функционалу, ИБП SMARTWATT является отличным выбором для защиты важной электроники в офисах и домашних условиях, гарантируя стабильность работы и защиту от перепадов напряжения.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
260
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
7
Количество розеток с питанием от батареи
7
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT предназначены для обеспечения надежной защиты вашей электроники от сбоев в электроснабжении. SMARTWATT сочетают в себе мощность и широкий функционал, предлагая линейно-интерактивную топологию с форм-фактором Rack/Tower, что делает их универсальными для различных условий использования. Этот ИБП имеет активную мощность 2400 Вт и полную мощность 3000 В·А, что обеспечивает поддержку энергоемких устройств. С переключением на батарею за 10 мс и поддержкой чистой синусоидальной формы напряжения, он гарантирует стабильную работу ваших приборов без потери качества сигнала. SMARTWATT оснащен семью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая максимальную безопасность и защиту. Важной особенностью является наличие защиты локальной сети и телефонной линии, обеспечивающей дополнительный уровень безопасности для ваших данных и связи. ИБП SMARTWATT поддерживает однофазное подключение и рассчитан на вес 26,7 кг. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Благодаря надежной конструкции и продуманному функционалу, ИБП SMARTWATT является отличным выбором для защиты важной электроники в офисах и домашних условиях, гарантируя стабильность работы и защиту от перепадов напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...