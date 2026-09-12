Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весит 19 кг и обладает полной мощностью в 2000 В·А, что позволяет ему обеспечивать стабильную работу подключенных устройств. Благодаря использованию технологии двойного преобразования (онлайн), ИБП "Импульс" генерирует выходное напряжение идеальной формы — чистую синусоиду, что особенно важно для чувствительного оборудования. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower, что делает её удобной для размещения в рабочих пространствах и серверных. Активная мощность ИБП составляет 2000 Вт, и он поддерживает работу на протяжении 4 минут при полной нагрузке, что позволяет осуществить безопасное завершение работы или подключение резервного питания. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует непрерывность питания даже при кратковременных перебоях. Устройство может работать с входным напряжением в диапазоне от 110 до 300 В, что делает его универсальным решением для работы в условиях нестабильного электроснабжения. ИБП оснащен свинцово-кислотным аккумулятором и розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает совместимость с наиболее распространенными стандартами подключения. Произведено в России, данный ИБП отвечает высоким стандартам качества и надежности, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и эффективность.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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