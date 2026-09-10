ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202)
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Характеристики
Описание товара ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежные устройства, обеспечивающие стабильную подачу электроэнергии для вашего оборудования. Данный ИБП обладает следующими характеристиками: - **Тип**: ИБП - **Топология**: Линейно-интерактивный, что обеспечивает превосходное качество питания и защиту от перепадов. - **Полная мощность**: 3000 В·А, позволяющая выдерживать значительные нагрузки. - **Активная мощность**: 2400 Вт, что обеспечивает поддержку важного оборудования даже при сбоях в электросети. - **Количество фаз**: Однофазный, подходит для широкого спектра бытового и профессионального оборудования. - **Форм-фактор**: Универсальный Rack/Tower, позволяет устанавливать устройство как в серверные стойки, так и вертикально. - **Тип формы напряжения**: Выходная мощность в виде чистой синусоиды обеспечивает высокую совместимость с чувствительными к форме напряжения устройствами. - **Количество розеток**: Всего 6 розеток, для подключения разнообразного оборудования. - **Тип розеток**: С13, универсальный стандарт для подключения IT-оборудования. - **Количество розеток с питанием от батареи**: Все 6 розеток обеспечивают резервное питание от встроенной батареи, позволяя подключенному оборудованию работать без перебоев. - **Время переключения на батарею**: Составляет всего 10 мс, что исключает даже кратковременные перерывы в подаче энергии. - **Мин. входное напряжение**: 175 В, что позволяет устройству стабильно работать при пониженном напряжении в сети. - **Защита телефонной линии**: Наличие встроенной защиты для телефонной линии обеспечивает безопасность от внезапных скачков напряжения, которые могут повредить оборудование. - **Вес**: 26,7 кг, что свидетельствует о прочности и надежности конструкции. - **Страна производитель**: Китай, что гарантирует соответствие современным стандартам качества и технологии. ИБП бренда Импульс — это надежное решение для защиты вашего оборудования от нестабильности в электросети, обеспечивающее бесперебойную работу всех подключенных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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