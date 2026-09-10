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ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202)

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ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 1
ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 2
ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 3
ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 4
ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 5
ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 6
ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 7
ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 8
ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 1
  • ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 2
  • ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 3
  • ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 4
  • ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 5
  • ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 6
  • ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 7
  • ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 8
  • ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426927
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
поддерживает работу с генератором
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
10
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
132 x 410 x 440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х26
Вес, кг.
26.7

Описание товара ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежные устройства, обеспечивающие стабильную подачу электроэнергии для вашего оборудования. Данный ИБП обладает следующими характеристиками: - **Тип**: ИБП - **Топология**: Линейно-интерактивный, что обеспечивает превосходное качество питания и защиту от перепадов. - **Полная мощность**: 3000 В·А, позволяющая выдерживать значительные нагрузки. - **Активная мощность**: 2400 Вт, что обеспечивает поддержку важного оборудования даже при сбоях в электросети. - **Количество фаз**: Однофазный, подходит для широкого спектра бытового и профессионального оборудования. - **Форм-фактор**: Универсальный Rack/Tower, позволяет устанавливать устройство как в серверные стойки, так и вертикально. - **Тип формы напряжения**: Выходная мощность в виде чистой синусоиды обеспечивает высокую совместимость с чувствительными к форме напряжения устройствами. - **Количество розеток**: Всего 6 розеток, для подключения разнообразного оборудования. - **Тип розеток**: С13, универсальный стандарт для подключения IT-оборудования. - **Количество розеток с питанием от батареи**: Все 6 розеток обеспечивают резервное питание от встроенной батареи, позволяя подключенному оборудованию работать без перебоев. - **Время переключения на батарею**: Составляет всего 10 мс, что исключает даже кратковременные перерывы в подаче энергии. - **Мин. входное напряжение**: 175 В, что позволяет устройству стабильно работать при пониженном напряжении в сети. - **Защита телефонной линии**: Наличие встроенной защиты для телефонной линии обеспечивает безопасность от внезапных скачков напряжения, которые могут повредить оборудование. - **Вес**: 26,7 кг, что свидетельствует о прочности и надежности конструкции. - **Страна производитель**: Китай, что гарантирует соответствие современным стандартам качества и технологии. ИБП бренда Импульс — это надежное решение для защиты вашего оборудования от нестабильности в электросети, обеспечивающее бесперебойную работу всех подключенных устройств.

Отзывы о товаре ИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
поддерживает работу с генератором
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
10
Мин. входное напряжение, В
175
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
132 x 410 x 440 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежные устройства, обеспечивающие стабильную подачу электроэнергии для вашего оборудования. Данный ИБП обладает следующими характеристиками: - **Тип**: ИБП - **Топология**: Линейно-интерактивный, что обеспечивает превосходное качество питания и защиту от перепадов. - **Полная мощность**: 3000 В·А, позволяющая выдерживать значительные нагрузки. - **Активная мощность**: 2400 Вт, что обеспечивает поддержку важного оборудования даже при сбоях в электросети. - **Количество фаз**: Однофазный, подходит для широкого спектра бытового и профессионального оборудования. - **Форм-фактор**: Универсальный Rack/Tower, позволяет устанавливать устройство как в серверные стойки, так и вертикально. - **Тип формы напряжения**: Выходная мощность в виде чистой синусоиды обеспечивает высокую совместимость с чувствительными к форме напряжения устройствами. - **Количество розеток**: Всего 6 розеток, для подключения разнообразного оборудования. - **Тип розеток**: С13, универсальный стандарт для подключения IT-оборудования. - **Количество розеток с питанием от батареи**: Все 6 розеток обеспечивают резервное питание от встроенной батареи, позволяя подключенному оборудованию работать без перебоев. - **Время переключения на батарею**: Составляет всего 10 мс, что исключает даже кратковременные перерывы в подаче энергии. - **Мин. входное напряжение**: 175 В, что позволяет устройству стабильно работать при пониженном напряжении в сети. - **Защита телефонной линии**: Наличие встроенной защиты для телефонной линии обеспечивает безопасность от внезапных скачков напряжения, которые могут повредить оборудование. - **Вес**: 26,7 кг, что свидетельствует о прочности и надежности конструкции. - **Страна производитель**: Китай, что гарантирует соответствие современным стандартам качества и технологии. ИБП бренда Импульс — это надежное решение для защиты вашего оборудования от нестабильности в электросети, обеспечивающее бесперебойную работу всех подключенных устройств.
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