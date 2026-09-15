ИБП PowerMan Online 2000 (6120490)
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Online 2000 (6120490)
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные и мощные устройства, созданные для обеспечения стабильной работы ваших электроустройств в критических ситуациях. Данная модель ИБП разработана в форм-факторе Tower и использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает высочайший уровень защиты подключенного оборудования. Основное преимущество этого ИБП — его активная мощность в 1600 Вт и полная мощность в 2000 В·А, что делает его идеальным выбором для питания как офисной техники, так и домашних электронных устройств. Устройство поддерживает 1-фазное подключение и обеспечивает выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительных электронных приборов. ИБП POWERMAN оснащен функцией защиты локальной сети, что позволяет сохранять работоспособность и защиту вашего сетевого оборудования во время перепадов напряжения. Данная модель работает при входном напряжении в диапазоне от 165 В до 290 В, что позволяет использовать ее в различных электрических сетях. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения всех данных. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей необходимую автономию. Для подключения устройств ИБП снабжен тремя розетками типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством стандартных вилок. POWERMAN — это выбор тех, кто ценит надежность и качество, обеспечивая непрерывное электроснабжение и защиту оборудования в любой ситуации.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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