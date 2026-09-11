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Источник бесперебойного питания Powerman UPS Online 2000 black (6046352) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powerman UPS Online 2000 black (6046352)

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Источник бесперебойного питания Powerman UPS Online 2000 black (6046352) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Powerman UPS Online 2000 black (6046352) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powerman UPS Online 2000 black (6046352) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powerman UPS Online 2000 black (6046352) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506726
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от короткого замыкания , от высоковольтных импульсов , фильтрация входного напряжения , защита линии передачи данных , от полного отключения питания , перезаряда или саморазряда батарей , защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
2
Размеры в упаковке, см
48х32х21
Вес, кг.
17

Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman UPS Online 2000 black (6046352)

ИБП Powerman ONLINE 2000 осуществляет двойное преобразование энергии. Этот тип источников бесперебойного питания обеспечивает наиболее качественные условия электропитания, поэтому модели можно «доверить» самое важное для вас оборудование, например – бытовую технику или сетевые устройства. ИБП оснащен 3 евророзетками с функцией резервирования питания, подключить к которым можно как непосредственно оборудование, так и сетевые фильтры или разветвители питания. Последний вариант будет для вас актуален в случае, если количество единиц техники, находящейся в эксплуатации, превышает количество розеток, которыми оснащен ИБП. ИБП Powerman ONLINE 2000 характеризуется значительной выходной мощностью: этот показатель равен 1800 Вт. Время автономной работы техники, подключенной к источнику бесперебойного питания, зависит от ее суммарной потребляемой мощности. Габаритные размеры корпуса ИБП – 144*209*399 мм. Масса устройства – 17 кг.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powerman UPS Online 2000 black (6046352)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от короткого замыкания , от высоковольтных импульсов , фильтрация входного напряжения , защита линии передачи данных , от полного отключения питания , перезаряда или саморазряда батарей , защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
2
Описание
ИБП Powerman ONLINE 2000 осуществляет двойное преобразование энергии. Этот тип источников бесперебойного питания обеспечивает наиболее качественные условия электропитания, поэтому модели можно «доверить» самое важное для вас оборудование, например – бытовую технику или сетевые устройства. ИБП оснащен 3 евророзетками с функцией резервирования питания, подключить к которым можно как непосредственно оборудование, так и сетевые фильтры или разветвители питания. Последний вариант будет для вас актуален в случае, если количество единиц техники, находящейся в эксплуатации, превышает количество розеток, которыми оснащен ИБП. ИБП Powerman ONLINE 2000 характеризуется значительной выходной мощностью: этот показатель равен 1800 Вт. Время автономной работы техники, подключенной к источнику бесперебойного питания, зависит от ее суммарной потребляемой мощности. Габаритные размеры корпуса ИБП – 144*209*399 мм. Масса устройства – 17 кг.
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