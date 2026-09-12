Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702555
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
41х20х13
Вес, кг.
13.4

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный

Модели INF-1100 / INF-1500 / INF-3000 предназначены для защиты различного оборудования, требующего напряжения питания синусоидальной формы и длительного времени автономии. Это может быть, как вычислительное, серверное, коммуникационное оборудование, так и электрооборудование частного дома или коттеджа (котлы отопления, насосы, освещение и т.п.))

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Описание
Модели INF-1100 / INF-1500 / INF-3000 предназначены для защиты различного оборудования, требующего напряжения питания синусоидальной формы и длительного времени автономии. Это может быть, как вычислительное, серверное, коммуникационное оборудование, так и электрооборудование частного дома или коттеджа (котлы отопления, насосы, освещение и т.п.))
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-3000 1800Вт 3000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...