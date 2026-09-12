ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945)
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945)
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные системы энергоподдержки, адаптированные для защиты критически важного оборудования от перебоев с электроэнергией. Этот ИБП в форм-факторе Tower отличается топологией с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает высочайший уровень стабильности и чистую синусоиду на выходе – идеальное решение для чувствительных устройств. С активной мощностью в 2700 Вт и полной мощностью в 3000 В·А, данный ИБП способен эффективно поддерживать работу подключенных устройств в течение 3 минут при полной нагрузке, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения процессов или переключения на альтернативные источники питания. ИБП POWERMAN оснащен функциональностью защиты локальной сети, что позволяет обеспечить дополнительную безопасность и стабильность для подключенных сетевых устройств. Диапазон поддерживаемого входного напряжения колеблется от 165 В до 300 В, что делает его идеальным выбором для эксплуатации в условиях нестабильного электроснабжения. Эта модель комплектуется высококачественными свинцово-кислотными батареями и имеет три розетки EURO (CEE 7) для подключения оборудования. Однофазная система значительно упрощает установку и управление ИБП, подчеркивая его универсальность и удобство использования. ИБП POWERMAN – это неоспоримая гарантия уверенности в стабильности и непрерывности работы вашего оборудования в любых условиях.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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