Источник бесперебойного питания Импульс Слим 1500 1500ВА черный (SL15201)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 1500 1500ВА черный (SL15201)
Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабильное и безопасное электропитание с помощью технологии, которая автоматически переключается на батарею всего за 6 мс в случае необходимости. Модель разработана с учетом высоких стандартов качества и мощности, предлагая полную мощность 1500 В·А и активную мощность 900 Вт. ИБП Импульс поддерживает напряжение в диапазоне от 165 В до 290 В, что делает его универсальным для использования в различных условиях. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость установки, позволяя размещать устройство как в стойке, так и в положения башни в зависимости от потребностей вашего помещения или оборудования. Эта модель оснащена свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей работу при полной нагрузке до 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы систем или запуска резервных источников питания. ИБП имеет тип выходного напряжения в форме чистой синусоиды, что гарантирует безопасность для чувствительной электроники и отсутствия искажения сигнала. ИБП Импульс оснащен четырьмя розетками типа С13, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Это одновременное подключение позволяет более эффективно использовать мощности ИБП для защиты широкого спектра оборудования. Однофазный дизайн делает этот ИБП идеальным для малого и среднего бизнеса, а также для домашнего использования. Надежные и простые в использовании Источники бесперебойного питания Импульс гарантируют безопасность вашего оборудования благодаря технологиям, обеспечивающим стабильное и бесперебойное энергоснабжение.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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