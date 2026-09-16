Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежную защиту вашей электроники благодаря своей высокоэффективной конструкции и множеству полезных функций. Эта модель с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает питание с чистой синусоидой, что позволяет гарантировать стабильное и качественное энергоснабжение, критически важное для чувствительных устройств. С весом 10,56 кг этот ИБП идеально вписывается в любые корпоративные и домашние IT-инфраструктуры благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower. Он способен поддерживать в рабочем состоянии оборудование суммарной активной мощностью до 900 Вт или полной мощностью 1000 В·А. Данная модель оснащена восемью розетками, обеспечивающими питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Ippon защищает технику от импульсных скачков напряжения, поглощая энергию до 345 Дж. Диапазон входного напряжения от 110 до 300 В гарантирует, что ваши устройства останутся в безопасности даже при значительных колебаниях напряжения в сети. Этот источник бесперебойного питания способен поддерживать подключенную нагрузку в течение 3 минут при полном потреблении мощности, давая ценное время для корректного завершения работы или переключения на альтернативные источники питания. Компактный и мощный, ИБП Ippon станет надежным дополнением в арсенале средств защиты вашей электроники.
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