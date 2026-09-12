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Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702767
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х16
Вес, кг.
16

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый

Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Это линейно-интерактивное устройство, выполненное в компактном форм-факторе Tower, обеспечит бесперебойную работу благодаря своим техническим характеристикам. ИБП Штиль способен эффективно функционировать с однофазной системой электропитания, обеспечивая чистую синусоидальную форму напряжения. Это гарантирует стабильность и безопасность для подключенных устройств. Мощность устройства составляет 900 Вт при полной мощности 1000 В·А, что делает его идеальным выбором для защиты персональных компьютеров, рабочих станций и другого электрооборудования. Переключение на батарейное питание происходит за минимальное время – всего 4 мс, что исключает даже кратковременные перебои в подаче электроэнергии. При полной нагрузке источник обеспечит до 5 минут автономной работы, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. ИБП Штиль поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 В до 300 В, что позволяет ему функционировать в условиях нестабильного электропитания. В устройстве используется надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая длительный срок службы и высокую надежность. ИБП оснащено тремя розетками типа С13, которые позволяют подключить несколько устройств одновременно. Это делает его удобным для использования как в домашних условиях, так и в офисах. С таким устройством, как ИБП Штиль, вы можете быть уверены в безопасности и надежности вашего электрооборудования даже в случае внезапных перебоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Это линейно-интерактивное устройство, выполненное в компактном форм-факторе Tower, обеспечит бесперебойную работу благодаря своим техническим характеристикам. ИБП Штиль способен эффективно функционировать с однофазной системой электропитания, обеспечивая чистую синусоидальную форму напряжения. Это гарантирует стабильность и безопасность для подключенных устройств. Мощность устройства составляет 900 Вт при полной мощности 1000 В·А, что делает его идеальным выбором для защиты персональных компьютеров, рабочих станций и другого электрооборудования. Переключение на батарейное питание происходит за минимальное время – всего 4 мс, что исключает даже кратковременные перебои в подаче электроэнергии. При полной нагрузке источник обеспечит до 5 минут автономной работы, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. ИБП Штиль поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 В до 300 В, что позволяет ему функционировать в условиях нестабильного электропитания. В устройстве используется надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая длительный срок службы и высокую надежность. ИБП оснащено тремя розетками типа С13, которые позволяют подключить несколько устройств одновременно. Это делает его удобным для использования как в домашних условиях, так и в офисах. С таким устройством, как ИБП Штиль, вы можете быть уверены в безопасности и надежности вашего электрооборудования даже в случае внезапных перебоев в электроснабжении.
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