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Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000

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Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 1
Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 2
Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 3
Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 4
Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 5
Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 6
Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 7
Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539807
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
35х16х15
Вес, кг.
9.82

Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000

ИБП Powerman Smart Sine 1000 предлагает 3 розетки типа CEE 7 для подключения ПК, серверных машин или других устройств-потребителей, чувствительных к качеству электропитания. Относящийся к линейно-интерактивному типу источник бесперебойного питания обладает полной мощностью на уровне 1000 ВА и выходной мощностью 700 Вт. Он обеспечивает выходное синусоидальное напряжение при работе от батареи и может поддерживать работоспособность подключенной нагрузки мощностью 700 Вт в течение 1 минуты. ИБП Powerman Smart Sine 1000 эффективно работает при напряжении на входе 165-275 В, обеспечивая нормальное функционирование приборов-потребителей. В случае прекращения подачи питания от сети данная модель гарантирует переход на питание от батареи в течение 6 мс. Кроме того, ИБП обеспечивает подключенной нагрузке защиту от высоковольтных импульсов, короткого замыкания, перегрузки, выполняет фильтрацию помех.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Описание
ИБП Powerman Smart Sine 1000 предлагает 3 розетки типа CEE 7 для подключения ПК, серверных машин или других устройств-потребителей, чувствительных к качеству электропитания. Относящийся к линейно-интерактивному типу источник бесперебойного питания обладает полной мощностью на уровне 1000 ВА и выходной мощностью 700 Вт. Он обеспечивает выходное синусоидальное напряжение при работе от батареи и может поддерживать работоспособность подключенной нагрузки мощностью 700 Вт в течение 1 минуты. ИБП Powerman Smart Sine 1000 эффективно работает при напряжении на входе 165-275 В, обеспечивая нормальное функционирование приборов-потребителей. В случае прекращения подачи питания от сети данная модель гарантирует переход на питание от батареи в течение 6 мс. Кроме того, ИБП обеспечивает подключенной нагрузке защиту от высоковольтных импульсов, короткого замыкания, перегрузки, выполняет фильтрацию помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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