Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000
ИБП Powerman Smart Sine 1000 предлагает 3 розетки типа CEE 7 для подключения ПК, серверных машин или других устройств-потребителей, чувствительных к качеству электропитания. Относящийся к линейно-интерактивному типу источник бесперебойного питания обладает полной мощностью на уровне 1000 ВА и выходной мощностью 700 Вт. Он обеспечивает выходное синусоидальное напряжение при работе от батареи и может поддерживать работоспособность подключенной нагрузки мощностью 700 Вт в течение 1 минуты. ИБП Powerman Smart Sine 1000 эффективно работает при напряжении на входе 165-275 В, обеспечивая нормальное функционирование приборов-потребителей. В случае прекращения подачи питания от сети данная модель гарантирует переход на питание от батареи в течение 6 мс. Кроме того, ИБП обеспечивает подключенной нагрузке защиту от высоковольтных импульсов, короткого замыкания, перегрузки, выполняет фильтрацию помех.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 270 руб.3818 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II
-
В наличииЦена 15 460 руб.3865 руб. в СплитИБП CyberPower VP700ELCD
-
В наличииЦена 15 650 руб.3913 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-800 черный
-
В наличииЦена 15 830 руб.3958 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1500 черный
-
В наличииЦена 16 140 руб.4035 руб. в СплитИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U
-
В наличииЦена 16 140 руб.4035 руб. в СплитИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1...
-
В наличииЦена 16 540 руб.4135 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP...
-
В наличииЦена 16 690 руб.4173 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный
-
В наличииЦена 16 790 руб.4198 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000