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ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232

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ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232 - фото 1
ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232 - фото 2
ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232 - фото 1
  • ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232 - фото 2
  • ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55744
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х25
Вес, кг.
15.25

Описание товара ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232

Источники бесперебойного питания Powercom - это надежное решение для защиты оборудования от неожиданных отключений электроэнергии и перебоев в работе сети. Эти ИБП линейно-интерактивного типа обеспечивают стабильную и эффективную работу всех подключенных устройств благодаря своему универсальному форм-фактору Rack, который позволяет удобно интегрировать их в стойку с серверным оборудованием. Powercom характеризуются мощностью 960 Вт и полной мощностью 1200 В·А, что делает их идеальными для использования в офисах и небольших серверных. Работая с одной фазой электрического тока, ИБП поддерживают модифицированную синусоиду на выходе, обеспечивая необходимое качество энергии для подавляющего большинства электронных устройств. Одной из ключевых особенностей Powercom является высокая скорость переключения на батарейное питание, составляющая всего 4 мс, что позволяет предотвратить потерю данных и сбои в работе оборудования. При полной нагрузке устройство обеспечивает резервное электроснабжение на протяжении 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы и предотвращения аварийных ситуаций. ИБП имеют защиту локальной сети, что дополнительно увеличивает надежность работы в подключенной инфраструктуре. Диапазон входного напряжения составляет от 165 В до 275 В, что гарантирует стабильную работу даже при изменениях в сетевом напряжении. В качестве источника автономного питания в Powercom используются свинцово-кислотные батареи, известные своей долговечностью и эффективностью. Оборудование оснащено стандартными розетками типа С13, что обеспечивает простоту подключения различных устройств. Эти источники бесперебойного питания Powercom - это идеальный выбор для пользователей, которые ценят стабильность, надежность и простоту эксплуатации в условиях различной степени загруженности серверного оборудования и компьютерных систем.

Отзывы о товаре ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom - это надежное решение для защиты оборудования от неожиданных отключений электроэнергии и перебоев в работе сети. Эти ИБП линейно-интерактивного типа обеспечивают стабильную и эффективную работу всех подключенных устройств благодаря своему универсальному форм-фактору Rack, который позволяет удобно интегрировать их в стойку с серверным оборудованием. Powercom характеризуются мощностью 960 Вт и полной мощностью 1200 В·А, что делает их идеальными для использования в офисах и небольших серверных. Работая с одной фазой электрического тока, ИБП поддерживают модифицированную синусоиду на выходе, обеспечивая необходимое качество энергии для подавляющего большинства электронных устройств. Одной из ключевых особенностей Powercom является высокая скорость переключения на батарейное питание, составляющая всего 4 мс, что позволяет предотвратить потерю данных и сбои в работе оборудования. При полной нагрузке устройство обеспечивает резервное электроснабжение на протяжении 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы и предотвращения аварийных ситуаций. ИБП имеют защиту локальной сети, что дополнительно увеличивает надежность работы в подключенной инфраструктуре. Диапазон входного напряжения составляет от 165 В до 275 В, что гарантирует стабильную работу даже при изменениях в сетевом напряжении. В качестве источника автономного питания в Powercom используются свинцово-кислотные батареи, известные своей долговечностью и эффективностью. Оборудование оснащено стандартными розетками типа С13, что обеспечивает простоту подключения различных устройств. Эти источники бесперебойного питания Powercom - это идеальный выбор для пользователей, которые ценят стабильность, надежность и простоту эксплуатации в условиях различной степени загруженности серверного оборудования и компьютерных систем.
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Отзывы


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