ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01)
Источники бесперебойного питания от компании Связь Инжиниринг представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств и систем даже в условиях нестабильного электроснабжения. Этот ИБП обеспечивает активную мощность 2000 Вт и полную мощность 2000 В·А, которые идеально подходят для поддержания работы серверов, сетевого оборудования и других критически важных систем. Конструкция устройства позволяет использовать его как в формате Rack, так и Tower, обеспечивая гибкость установки в различных помещениях. ИБП с двойным преобразованием (онлайн тип) гарантирует чистую синусоидальную форму напряжения, что является важным для чувствительного оборудования, обеспечивая отсутствие перебоев в подаче сигнала. Особое внимание уделено защите локальной сети, что особенно важно в современных условиях цифровой связи. Устройство оснащено 8 розетками для подключения различного оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 814 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения и импульсных перенапряжений. Минимальное входное напряжение в размере 110 В позволяет устройству стабильно работать даже при пониженном сетевом напряжении. Время переключения на батарею всего 6 мс, что обеспечивает мгновенное реагирование на перебои с питанием. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать автономную работу оборудования в течение 5 минут, что достаточно для безопасного завершения работы или включения резервных генераторов. Вес устройства составляет 24,5 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для установки. Источники бесперебойного питания Связь Инжиниринг – это надежный выбор для обеспечения стабильной и безопасной работы вашего оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 64 670 руб.16168 руб. в СплитИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный
-
В наличииЦена 65 240 руб.16310 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11...
-
В наличииЦена 66 070 руб.16518 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт ...
-
В наличииЦена 66 760 руб.16690 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серы...
-
В наличииЦена 68 910 руб.17228 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА сер...
-
В наличииЦена 69 550 руб.17388 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD
-
В наличииЦена 70 190 руб.17548 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 200...
-
В наличииЦена 71 190 руб.17798 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000...
-
В наличииЦена 73 250 руб.18313 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD
-
В наличииЦена 73 890 руб.18473 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000...
-
В наличииЦена 74 280 руб.18570 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2...
-
В наличииЦена 74 720 руб.18680 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01)