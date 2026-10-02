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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01)

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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 1
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 2
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 3
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 4
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 5
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 6
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 7
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 8
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 9
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 10
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 1
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 2
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 3
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 4
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 5
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 6
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 7
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 8
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 9
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 10
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644694
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация. уровень шума менее 50 дб. входное напряжение настраивается 208, 220, 240в. выходное напряжение настраивается 200, 208, 220, 240в
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
24.78

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01)

Источники бесперебойного питания от компании Связь Инжиниринг представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств и систем даже в условиях нестабильного электроснабжения. Этот ИБП обеспечивает активную мощность 2000 Вт и полную мощность 2000 В·А, которые идеально подходят для поддержания работы серверов, сетевого оборудования и других критически важных систем. Конструкция устройства позволяет использовать его как в формате Rack, так и Tower, обеспечивая гибкость установки в различных помещениях. ИБП с двойным преобразованием (онлайн тип) гарантирует чистую синусоидальную форму напряжения, что является важным для чувствительного оборудования, обеспечивая отсутствие перебоев в подаче сигнала. Особое внимание уделено защите локальной сети, что особенно важно в современных условиях цифровой связи. Устройство оснащено 8 розетками для подключения различного оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 814 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения и импульсных перенапряжений. Минимальное входное напряжение в размере 110 В позволяет устройству стабильно работать даже при пониженном сетевом напряжении. Время переключения на батарею всего 6 мс, что обеспечивает мгновенное реагирование на перебои с питанием. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать автономную работу оборудования в течение 5 минут, что достаточно для безопасного завершения работы или включения резервных генераторов. Вес устройства составляет 24,5 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для установки. Источники бесперебойного питания Связь Инжиниринг – это надежный выбор для обеспечения стабильной и безопасной работы вашего оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01)




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация. уровень шума менее 50 дб. входное напряжение настраивается 208, 220, 240в. выходное напряжение настраивается 200, 208, 220, 240в
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
5
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания от компании Связь Инжиниринг представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств и систем даже в условиях нестабильного электроснабжения. Этот ИБП обеспечивает активную мощность 2000 Вт и полную мощность 2000 В·А, которые идеально подходят для поддержания работы серверов, сетевого оборудования и других критически важных систем. Конструкция устройства позволяет использовать его как в формате Rack, так и Tower, обеспечивая гибкость установки в различных помещениях. ИБП с двойным преобразованием (онлайн тип) гарантирует чистую синусоидальную форму напряжения, что является важным для чувствительного оборудования, обеспечивая отсутствие перебоев в подаче сигнала. Особое внимание уделено защите локальной сети, что особенно важно в современных условиях цифровой связи. Устройство оснащено 8 розетками для подключения различного оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 814 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения и импульсных перенапряжений. Минимальное входное напряжение в размере 110 В позволяет устройству стабильно работать даже при пониженном сетевом напряжении. Время переключения на батарею всего 6 мс, что обеспечивает мгновенное реагирование на перебои с питанием. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать автономную работу оборудования в течение 5 минут, что достаточно для безопасного завершения работы или включения резервных генераторов. Вес устройства составляет 24,5 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для установки. Источники бесперебойного питания Связь Инжиниринг – это надежный выбор для обеспечения стабильной и безопасной работы вашего оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000W (АПСМ.435241.026-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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