ИБП Ippon Innova G2 3000 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 058 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250980
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
оценка остаточной емкости батареи, режим CVCF, управление скоростью вентилятора
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
399х190х327 мм
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
25.6
Описание товара ИБП Ippon Innova G2 3000 черный
ИБП IPPON Innova G2 3000 предназначен для защиты оборудования, требовательного к качеству электропитания, от скачков напряжения, перегрузок и короткого замыкания. Данная модель ИБП с двойным преобразованием легко справляется с напряжением в диапазоне 113 - 300 В, создавая на выходе сигнал с чистой синусоидой, так необходимый серверам и рабочим станциям.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
оценка остаточной емкости батареи, режим CVCF, управление скоростью вентилятора
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
399х190х327 мм
ИБП IPPON Innova G2 3000 предназначен для защиты оборудования, требовательного к качеству электропитания, от скачков напряжения, перегрузок и короткого замыкания. Данная модель ИБП с двойным преобразованием легко справляется с напряжением в диапазоне 113 - 300 В, создавая на выходе сигнал с чистой синусоидой, так необходимый серверам и рабочим станциям.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Достоинства:
Комментарий:
Супер вещь! Стиральная машина, при перебое с электричеством, показывала ошибку, которую мог устранить только сервисный центр. Поэтому без этой чудо вещи ну ни как !) Спасибо, всем доволен! Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро. Внешне блок выглядит добротно. Приехал заряженный , работает уже несколько дней , покупал на производство. Только со временем будет понятна его надежность.
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ИБП Ippon Innova G2 3000 черный
Достоинства:
Комментарий:
Супер вещь! Стиральная машина, при перебое с электричеством, показывала ошибку, которую мог устранить только сервисный центр. Поэтому без этой чудо вещи ну ни как !) Спасибо, всем доволен! Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро. Внешне блок выглядит добротно. Приехал заряженный , работает уже несколько дней , покупал на производство. Только со временем будет понятна его надежность.