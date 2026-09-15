ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034)
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев с электроэнергией. Данная модель представляет собой мощный ИБП форм-фактора Rack/Tower, что позволяет использовать его как в серверных стойках, так и в настольных установках, обеспечивая максимальную гибкость в размещении. Система с двойным преобразованием (онлайн-топология) гарантирует, что вы будете получать идеально чистую синусоидальную форму напряжения, которая обеспечивает беспрерывную работу ваших устройств даже в условиях нестабильной сети. Активная мощность ИБП составляет 2700 Вт, а полная мощность — 3000 В·А, что делает его подходящим для обеспечения надёжного резервного питания широкого спектра оборудования. ИБП POWERMAN рассчитан на работу в однофазных системах и предоставляет восемь розеток типа C13, достаточных для подключения большинства устройств в вашей сети. Благодаря встроенной функции защиты локальной сети, вы можете быть уверены, что ваше сетевое оборудование также защищено. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет безопасно завершить работу системы и предотвратить потерю данных. Диапазон входного напряжения от 162 В до 290 В обеспечивает совместимость с различными источниками электропитания, а свинцово-кислотная батарея гарантирует длительный срок службы устройства. ИБП POWERMAN идеально подходит для использования в бизнесе, где требуется высокая степень надежности и защита критически важной электроники от внезапных перебоев в электроснабжении.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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