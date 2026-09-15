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ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034)

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ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034) - фото 1
ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034) - фото 2
ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034) - фото 3
ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034) - фото 4
ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
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  • ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034) - фото 2
  • ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034) - фото 3
  • ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034) - фото 4
  • ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674556
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х31х9
Вес, кг.
28.26

Описание товара ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев с электроэнергией. Данная модель представляет собой мощный ИБП форм-фактора Rack/Tower, что позволяет использовать его как в серверных стойках, так и в настольных установках, обеспечивая максимальную гибкость в размещении. Система с двойным преобразованием (онлайн-топология) гарантирует, что вы будете получать идеально чистую синусоидальную форму напряжения, которая обеспечивает беспрерывную работу ваших устройств даже в условиях нестабильной сети. Активная мощность ИБП составляет 2700 Вт, а полная мощность — 3000 В·А, что делает его подходящим для обеспечения надёжного резервного питания широкого спектра оборудования. ИБП POWERMAN рассчитан на работу в однофазных системах и предоставляет восемь розеток типа C13, достаточных для подключения большинства устройств в вашей сети. Благодаря встроенной функции защиты локальной сети, вы можете быть уверены, что ваше сетевое оборудование также защищено. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет безопасно завершить работу системы и предотвратить потерю данных. Диапазон входного напряжения от 162 В до 290 В обеспечивает совместимость с различными источниками электропитания, а свинцово-кислотная батарея гарантирует длительный срок службы устройства. ИБП POWERMAN идеально подходит для использования в бизнесе, где требуется высокая степень надежности и защита критически важной электроники от внезапных перебоев в электроснабжении.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев с электроэнергией. Данная модель представляет собой мощный ИБП форм-фактора Rack/Tower, что позволяет использовать его как в серверных стойках, так и в настольных установках, обеспечивая максимальную гибкость в размещении. Система с двойным преобразованием (онлайн-топология) гарантирует, что вы будете получать идеально чистую синусоидальную форму напряжения, которая обеспечивает беспрерывную работу ваших устройств даже в условиях нестабильной сети. Активная мощность ИБП составляет 2700 Вт, а полная мощность — 3000 В·А, что делает его подходящим для обеспечения надёжного резервного питания широкого спектра оборудования. ИБП POWERMAN рассчитан на работу в однофазных системах и предоставляет восемь розеток типа C13, достаточных для подключения большинства устройств в вашей сети. Благодаря встроенной функции защиты локальной сети, вы можете быть уверены, что ваше сетевое оборудование также защищено. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет безопасно завершить работу системы и предотвратить потерю данных. Диапазон входного напряжения от 162 В до 290 В обеспечивает совместимость с различными источниками электропитания, а свинцово-кислотная батарея гарантирует длительный срок службы устройства. ИБП POWERMAN идеально подходит для использования в бизнесе, где требуется высокая степень надежности и защита критически важной электроники от внезапных перебоев в электроснабжении.


Теги товара: с чистой синусоидой
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