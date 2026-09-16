Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный
Однофазный ИБП Innova TA 2000 производится в напольном форм-факторе мощностью 2000 ВА / 2000 Вт по технологи онлайн. Топология двойного преобразования обеспечивает питаемое оборудование наилучшей защитой от любых неполадок сети: от коротких замыканий и скачков напряжения, вплоть до полного отключения сети. Источник бесперебойного питания Innova TA 2000 подходит для защиты компьютеров, периферийной вычислительной техники, мощных серверов, медицинского оборудования, систем хранения данных и другого чувствительного к качеству электропитания оборудования. Бесперебойник работает от внутренних свинцово-кислотных батарей. Для удобства настройки и отслеживания состояния ИБП на передней панели расположен ЖК дисплей, важную информацию дублирует светодиодная индикация и звуковая сигнализация. На задней панели Innova TA 2000 расположены Schuko розетки и порты RS-232, EPO, USB, SNMP.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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