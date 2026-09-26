ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, предназначенные для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Модель весом 24 кг предлагает активную мощность в 1350 Вт и полную мощность в 1500 В·А, обеспечивая необходимую поддержку даже для мощных систем. Основные характеристики включают линейно-интерактивную топологию и чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что делает этот ИБП отличным выбором для особо критичного оборудования, чувствительного к качеству электроэнергии. Устройство оснащено 8 розетками с питанием от батареи, предоставляя достаточно подключений для всех ваших нужд. Кроме того, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что гарантирует сохранность всех аспектов вашей коммуникационной инфраструктуры. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 300 Дж, что поможет предотвратить повреждения от скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая практически мгновенное реагирование на перебои в питании. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибкое размещение устройства, тогда как поддержка одной фазы упрощает интеграцию в большинство стандартных электрических систем. Бренд Powercom славится своим качеством и надежностью, что делает данный ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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