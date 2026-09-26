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ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD

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ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 1
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 2
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 3
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 4
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 5
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 6
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 7
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 8
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 9
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 10
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 11
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 12
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 3
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 4
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 5
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 6
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 7
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 8
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 9
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 10
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 11
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 12
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292676
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х58х20
Вес, кг.
26.5

Описание товара ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, предназначенные для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Модель весом 24 кг предлагает активную мощность в 1350 Вт и полную мощность в 1500 В·А, обеспечивая необходимую поддержку даже для мощных систем. Основные характеристики включают линейно-интерактивную топологию и чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что делает этот ИБП отличным выбором для особо критичного оборудования, чувствительного к качеству электроэнергии. Устройство оснащено 8 розетками с питанием от батареи, предоставляя достаточно подключений для всех ваших нужд. Кроме того, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что гарантирует сохранность всех аспектов вашей коммуникационной инфраструктуры. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 300 Дж, что поможет предотвратить повреждения от скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая практически мгновенное реагирование на перебои в питании. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибкое размещение устройства, тогда как поддержка одной фазы упрощает интеграцию в большинство стандартных электрических систем. Бренд Powercom славится своим качеством и надежностью, что делает данный ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, предназначенные для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Модель весом 24 кг предлагает активную мощность в 1350 Вт и полную мощность в 1500 В·А, обеспечивая необходимую поддержку даже для мощных систем. Основные характеристики включают линейно-интерактивную топологию и чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что делает этот ИБП отличным выбором для особо критичного оборудования, чувствительного к качеству электроэнергии. Устройство оснащено 8 розетками с питанием от батареи, предоставляя достаточно подключений для всех ваших нужд. Кроме того, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что гарантирует сохранность всех аспектов вашей коммуникационной инфраструктуры. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 300 Дж, что поможет предотвратить повреждения от скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая практически мгновенное реагирование на перебои в питании. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибкое размещение устройства, тогда как поддержка одной фазы упрощает интеграцию в большинство стандартных электрических систем. Бренд Powercom славится своим качеством и надежностью, что делает данный ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования.
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Отзывы


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