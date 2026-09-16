Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении и потенциальных повреждений, вызванных всплесками напряжения. Рассмотрим основные характеристики одной из моделей данного бренда. Этот ИБП с форм-фактором Rack/Tower обеспечивает высокую гибкость установки и подходит как для монтажа в стойку, так и для использования в напольном исполнении. Устройство поддерживает работу с одной фазой, обеспечивая надежное электропитание для вашего оборудования. С активной мощностью 1350 Вт и полной мощностью 1500 В·А, ИБП способен защищать разнообразную электронику, включая серверы, сетевые устройства и компьютерные системы. Он оснащен 8 розетками, которые получают питание от встроенной батареи, что дает возможность подключать несколько важных устройств одновременно. Тип формы напряжения “чистая синусоида” гарантирует, что электроника будет получать стабильное и качественное питание, аналогичное штатно поступающему из сети. Благодаря двойному преобразованию напряжения (Тип ИБП - онлайн), данная модель обеспечивает максимальную защиту от любых сбоев в питающей сети, мгновенно переключаясь на питание от батареи без задержек. Минимальное входное напряжение составляет 110 В, а максимальное — 300 В, что делает устройство пригодным для использования в условиях нестабильного электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса — 370 Дж, позволяя эффективно подавлять потенциально опасные скачки напряжения. С весом 14,72 кг, этот ИБП является достаточно компактным и удобным для размещения в различных средах. При полной нагрузке устройство обеспечивает питание в течение 3 минут, что позволяет безопасно завершить работу и предотвратить потерю данных в случае длительных перебоев. ИБП Ippon — это эффективное решение для вашего офиса или дома, обеспечивающее стабильность работы вашего оборудования и защиту от неожиданных отключений электроэнергии.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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