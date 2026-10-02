ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для обеспечения защиты и стабильной работы ваших электронных устройств. Этот ИБП обладает рядом характеристик, которые делают его отличным выбором для использования в различных условиях. Во-первых, он обеспечивает полноценную защиту локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждения оборудования в случае электрических перегрузок или молний. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 1620 Дж этот ИБП эффективно защищает подключенные устройства. С полным числом розеток в размере 8 и активной мощностью в 2000 Вт, данная модель обеспечивает достаточное количество подключений для всех необходимых устройств, при этом все розетки питаются от батареи, что поддерживает их безотказность даже во время отключения электроэнергии. Особенностью этого ИБП является его топология с двойным преобразованием (онлайн), которая обеспечивает максимально стабильное питание благодаря постоянной подаче чистой синусоидальной формы напряжения. Эта технология особенно полезна для чувствительного оборудования, минимизируя риск любого ущерба или потерь данных. Возможность установки в форм-факторах Rack/Tower делает этот ИБП универсальным решением как для офисных стоек, так и для серверных шкафов. Он весит 26,2 кг, что делает его достаточно компактным и мобильным при необходимости перемещения. И, несмотря на свои мощные характеристики, время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что вполне достаточное время для безопасного завершения всех процессов и сохранения данных. Бренд Powercom гарантирует качество и долговечность своей продукции, что делает этот ИБП надежным выбором для различных задач.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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