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ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102)

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ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) - фото 1
ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) - фото 2
ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) - фото 3
ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) - фото 4
ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) - фото 1
  • ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) - фото 2
  • ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) - фото 3
  • ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) - фото 4
  • ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644749
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
материал корпуа - сталь/пластик
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
115
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
181 х 167 х 77 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х32х24
Вес, кг.
30.04

Описание товара ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102)

Источники бесперебойного питания POWERMAN являются идеальным решением для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Модель, весом 28,5 кг, предоставляет активную мощность в 2700 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что позволяет надежно защищать ваши системы от перебоев в электроснабжении. Имея 8 розеток, этот ИБП обеспечивает достаточное количество подключений для различных устройств. Он оснащен выходной формой напряжения в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительного оборудования, требующего качественного электропитания. Бренд Powerman предлагает данную модель в форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость установки в серверных стойках или в традиционном вертикальном положении. Технология двойного преобразования (онлайн-топология) гарантирует максимальную защиту и постоянное снабжение чистым стабильным электрическим сигналом, независимо от колебаний в сети. ИБП POWERMAN поддерживает работу при входных напряжениях от 115 до 295 В, предоставляя необходимую защиту в различных электрических сетях. Основой системы являются свинцово-кислотные батареи, которые обеспечивают надежную и долговечную работу устройства. Для дополнительной безопасности предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что дополнительно защищает вашу электронику от сетевых скачков и импульсных помех. Этот источники бесперебойного питания - отличный выбор для критически важных систем, требующих надежной и стабильной работы в любых условиях.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
материал корпуа - сталь/пластик
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
115
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
181 х 167 х 77 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN являются идеальным решением для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Модель, весом 28,5 кг, предоставляет активную мощность в 2700 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что позволяет надежно защищать ваши системы от перебоев в электроснабжении. Имея 8 розеток, этот ИБП обеспечивает достаточное количество подключений для различных устройств. Он оснащен выходной формой напряжения в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительного оборудования, требующего качественного электропитания. Бренд Powerman предлагает данную модель в форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость установки в серверных стойках или в традиционном вертикальном положении. Технология двойного преобразования (онлайн-топология) гарантирует максимальную защиту и постоянное снабжение чистым стабильным электрическим сигналом, независимо от колебаний в сети. ИБП POWERMAN поддерживает работу при входных напряжениях от 115 до 295 В, предоставляя необходимую защиту в различных электрических сетях. Основой системы являются свинцово-кислотные батареи, которые обеспечивают надежную и долговечную работу устройства. Для дополнительной безопасности предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что дополнительно защищает вашу электронику от сетевых скачков и импульсных помех. Этот источники бесперебойного питания - отличный выбор для критически важных систем, требующих надежной и стабильной работы в любых условиях.


Теги товара: с чистой синусоидой
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