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Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702739
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
7
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х26
Вес, кг.
30

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Штиль представляют собой надежное решение для обеспечения электропитания при нестабильности в сети. Этот конкретный ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивая высокую степень защиты ваших устройств. С весом 30 кг, устройство выполнено в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в любом помещении. Мощность ИБП выражена в двух показателях: активная мощность составляет 1800 Вт, а полная мощность — 2000 В·А, что является достаточно высокими значениями для защиты электроники в офисах и дома. ИБП от Штиль снабжён шестью розетками, которые обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно и минимизировать риски потери данных при сбоях в электросети. Система с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для безопасности чувствительной техники. Время переключения на батарею составляет всего 7 миллисекунд, что практически незаметно для подключённых приборов и позволяет избежать их перезапуска. При полной нагрузке на ИБП, система способна работать автономно в течение 5 минут, предоставляя время для завершения работы и безопасного отключения. Диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что делает устройство подходящим для работы в условиях нестабильного напряжения в электросети. Этот ИБП на фазу подходит для множества применений и обеспечивает надежное электропитание, предотвращая повреждение оборудования и потерю данных. В качестве продукта бренда Штиль, известного своей надежностью и технологическими инновациями, этот источник бесперебойного питания предлагает оптимальное сочетание мощности, эффективности и защиты.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
7
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Штиль представляют собой надежное решение для обеспечения электропитания при нестабильности в сети. Этот конкретный ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивая высокую степень защиты ваших устройств. С весом 30 кг, устройство выполнено в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в любом помещении. Мощность ИБП выражена в двух показателях: активная мощность составляет 1800 Вт, а полная мощность — 2000 В·А, что является достаточно высокими значениями для защиты электроники в офисах и дома. ИБП от Штиль снабжён шестью розетками, которые обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно и минимизировать риски потери данных при сбоях в электросети. Система с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для безопасности чувствительной техники. Время переключения на батарею составляет всего 7 миллисекунд, что практически незаметно для подключённых приборов и позволяет избежать их перезапуска. При полной нагрузке на ИБП, система способна работать автономно в течение 5 минут, предоставляя время для завершения работы и безопасного отключения. Диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что делает устройство подходящим для работы в условиях нестабильного напряжения в электросети. Этот ИБП на фазу подходит для множества применений и обеспечивает надежное электропитание, предотвращая повреждение оборудования и потерю данных. В качестве продукта бренда Штиль, известного своей надежностью и технологическими инновациями, этот источник бесперебойного питания предлагает оптимальное сочетание мощности, эффективности и защиты.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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