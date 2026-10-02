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ИБП CyberPower PR750ELCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower PR750ELCD

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ИБП CyberPower PR750ELCD - фото 3
ИБП CyberPower PR750ELCD - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
675
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower PR750ELCD - фото 1
  • ИБП CyberPower PR750ELCD - фото 2
  • ИБП CyberPower PR750ELCD - фото 3
  • ИБП CyberPower PR750ELCD - фото 4
  • ИБП CyberPower PR750ELCD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 110 руб. 
Начислим 1084 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294824
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП CyberPower PR750ELCD
58 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
675
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х28х27
Вес, кг.
13.28

Описание товара ИБП CyberPower PR750ELCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот моделируемый линейно-интерактивный ИБП весом 12,3 кг обладает полной мощностью 750 В·А и активной мощностью 675 Вт, обеспечивая поддержание работы ваших устройств в критические моменты. ИБП оснащен 6 розетками с питанием от батареи, которые гарантируют бесперебойную работу ваших приборов. ИБП CyberPower отличается способностью поглощения импульсов с максимальной энергией 405 Дж, что предоставляет дополнительную защиту от перенапряжений. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать разрывы в работе подключенных устройств. Даже при полной нагрузке, устройство обеспечит работу в течение 1 минуты, давая вам время для корректного завершения работы. Эта модель ИБП имеет форм-фактор Tower и поддерживает линейно-интерактивную топологию, что делает её оптимальным выбором для домашних и офисных условий. Модифицированная синусоида выходного напряжения и защита локальной сети гарантируют стабильность работы и защиту вашей электроники. Одинфазное подключение упрощает совместимость с большинством электросетей. Бренд CyberPower - это знак качества и надежности в категории решений для бесперебойного питания.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower PR750ELCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
675
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот моделируемый линейно-интерактивный ИБП весом 12,3 кг обладает полной мощностью 750 В·А и активной мощностью 675 Вт, обеспечивая поддержание работы ваших устройств в критические моменты. ИБП оснащен 6 розетками с питанием от батареи, которые гарантируют бесперебойную работу ваших приборов. ИБП CyberPower отличается способностью поглощения импульсов с максимальной энергией 405 Дж, что предоставляет дополнительную защиту от перенапряжений. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать разрывы в работе подключенных устройств. Даже при полной нагрузке, устройство обеспечит работу в течение 1 минуты, давая вам время для корректного завершения работы. Эта модель ИБП имеет форм-фактор Tower и поддерживает линейно-интерактивную топологию, что делает её оптимальным выбором для домашних и офисных условий. Модифицированная синусоида выходного напряжения и защита локальной сети гарантируют стабильность работы и защиту вашей электроники. Одинфазное подключение упрощает совместимость с большинством электросетей. Бренд CyberPower - это знак качества и надежности в категории решений для бесперебойного питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower PR750ELCD - стоимость товара 58110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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