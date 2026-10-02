ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon обеспечивают надежную защиту вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель ИБП является линейно-интерактивной с активной мощностью 1350 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что делает её идеальной для использования как в домашних условиях, так и в офисной среде. Вес устройства составляет 17,8 кг, позволяя легко разместить его в нужном месте. ИБП имеет форм-фактор Rack/Tower, что предоставляет гибкость в установке – устройство можно монтировать в стойку или использовать в вертикальном положении на полу. Защита вашего оборудования обеспечивается за счет встроенных функций, таких как защита локальной сети и телефонной линии. Это особенно важно для офисной техники и телекоммуникационного оборудования. Устройство оснащено 8 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая их бесперебойной работой даже при отключении электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что защищает подключенные устройства от возможных перенапряжений. Временное переключение на батарею происходит за 6 мс, что минимизирует риск потери данных и некорректного завершения работы программ. Тип формы напряжения - чистая синусоида, что гарантирут оптимальное питание даже для самых чувствительных к качеству электроэнергии устройств. Бренд Ippon славится своей надежностью и эффективностью, а данная модель – отличное решение для обеспечения безопасности вашей техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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