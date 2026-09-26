ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — надежное решение для защиты оборудования от перебоев и сбоев электропитания. Этот ИБП весит 32,7 кг и предназначен для обеспечения стабильности питания с активной мощностью 2400 Вт и полной мощностью 3000 В·А. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают непрерывную работу подключенных устройств в случае отключения электроэнергии. ИБП Powercom имеет линейно-интерактивную топологию и отличается модифицированной синусоидой формы напряжения. Это позволяет эффективно защитить не только компьютеры, но и сетевое оборудование, благодаря функции защиты локальной сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что гарантирует эффективную защиту от перенапряжений. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя использовать устройство как в стойке, так и в вертикальной конфигурации. ИБП поддерживает одноблочную конфигурацию, что упрощает инсталляцию и экономит место. Быстрое время переключения на батарею, всего 4 мс, обеспечивает мгновенный переход на резервное питание, что минимизирует прерывание работы оборудования. При полной нагрузке время автономной работы составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП от Powercom — это идеальный выбор для бизнеса, где надежность и стабильная работа оборудования играют ключевую роль.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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