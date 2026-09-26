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ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD

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ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD - фото 1
ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD - фото 1
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294844
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х56х27
Вес, кг.
36.8

Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — надежное решение для защиты оборудования от перебоев и сбоев электропитания. Этот ИБП весит 32,7 кг и предназначен для обеспечения стабильности питания с активной мощностью 2400 Вт и полной мощностью 3000 В·А. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают непрерывную работу подключенных устройств в случае отключения электроэнергии. ИБП Powercom имеет линейно-интерактивную топологию и отличается модифицированной синусоидой формы напряжения. Это позволяет эффективно защитить не только компьютеры, но и сетевое оборудование, благодаря функции защиты локальной сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что гарантирует эффективную защиту от перенапряжений. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя использовать устройство как в стойке, так и в вертикальной конфигурации. ИБП поддерживает одноблочную конфигурацию, что упрощает инсталляцию и экономит место. Быстрое время переключения на батарею, всего 4 мс, обеспечивает мгновенный переход на резервное питание, что минимизирует прерывание работы оборудования. При полной нагрузке время автономной работы составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП от Powercom — это идеальный выбор для бизнеса, где надежность и стабильная работа оборудования играют ключевую роль.

Отзывы о товаре ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — надежное решение для защиты оборудования от перебоев и сбоев электропитания. Этот ИБП весит 32,7 кг и предназначен для обеспечения стабильности питания с активной мощностью 2400 Вт и полной мощностью 3000 В·А. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают непрерывную работу подключенных устройств в случае отключения электроэнергии. ИБП Powercom имеет линейно-интерактивную топологию и отличается модифицированной синусоидой формы напряжения. Это позволяет эффективно защитить не только компьютеры, но и сетевое оборудование, благодаря функции защиты локальной сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что гарантирует эффективную защиту от перенапряжений. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя использовать устройство как в стойке, так и в вертикальной конфигурации. ИБП поддерживает одноблочную конфигурацию, что упрощает инсталляцию и экономит место. Быстрое время переключения на батарею, всего 4 мс, обеспечивает мгновенный переход на резервное питание, что минимизирует прерывание работы оборудования. При полной нагрузке время автономной работы составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП от Powercom — это идеальный выбор для бизнеса, где надежность и стабильная работа оборудования играют ключевую роль.
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Отзывы


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