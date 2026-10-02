ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI)
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Характеристики
Описание товара ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Systeme Electric представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электросети. Этот ИБП мощностью 1500 Вт способен обеспечить полную мощность в 1500 В·А, что делает его идеальным выбором для защиты серверов, сетевого оборудования и других критически важных систем. Среди ключевых характеристик этого устройства – использование чистой синусоиды для формы напряжения, что гарантирует стабильную и безопасную подачу электричества. Благодаря комбинированному форм-фактору Rack/Tower, устройство может быть установлено как в серверных стойках, так и в отдельно стоящих конфигурациях. Тип ИБП с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает высочайший уровень защиты от перепадов напряжения, двойная конверсия позволяет поддерживать стабильную работу даже при значительных изменениях входного напряжения от 160 В до 300 В. Не менее важной особенностью является длительное время работы при полной нагрузке – до 160 минут, позволяющее безопасно завершить работу устройств или дождаться восстановления питания. Используемый свинцово-кислотный аккумулятор обеспечивает надежность и долговечность работы ИБП. Система оснащена 8 розетками типа С13, что позволяет подключать многочисленные устройства одновременно. При этом общий вес устройства составляет 15,5 кг, что делает его достаточно легким для удобной установки и транспортировки. ИБП Systeme Electric – это оптимальный выбор для обеспечения бесперебойного питания и минимизации рисков, связанных с нестабильностью электросети.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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