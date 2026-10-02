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ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469)

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ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469) - фото 1
ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469) - фото 2
ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469) - фото 1
  • ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469) - фото 2
  • ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644743
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х26
Вес, кг.
25.5

Описание товара ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469)

Источники бесперебойного питания POWERMAN – это надежные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает активную мощность в 1050 Вт и полную мощность в 1500 В·А. С массой 12 кг, он компактно и надежно встраивается в любое пространство. ИБП POWERMAN оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключить к нему несколько устройств одновременно. Комплексная защита обеспечивается не только от внезапных отключений электричества, но и от перепадов напряжения – устройство поддерживает минимальное входное напряжение 165 В и максимальное 290 В. Переход на питание от батареи осуществляется практически мгновенно, с временем переключения всего в 4 мс, что предотвращает отключение подключенных устройств. В случае полной нагрузки ИБП обеспечивает резервное питание до 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП выделяется своим типом формы напряжения – модифицированной синусоидой, что делает его подходящим для использования с множеством различных типов устройств. Дополнительная защита локальной сети гарантирует надежность работы вашего оборудования в сетевых условиях. Бренд Powerman славится качеством и долговечностью своих продуктов, что делает эти ИБП отличным выбором для домашнего и офисного использования.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN – это надежные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает активную мощность в 1050 Вт и полную мощность в 1500 В·А. С массой 12 кг, он компактно и надежно встраивается в любое пространство. ИБП POWERMAN оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключить к нему несколько устройств одновременно. Комплексная защита обеспечивается не только от внезапных отключений электричества, но и от перепадов напряжения – устройство поддерживает минимальное входное напряжение 165 В и максимальное 290 В. Переход на питание от батареи осуществляется практически мгновенно, с временем переключения всего в 4 мс, что предотвращает отключение подключенных устройств. В случае полной нагрузки ИБП обеспечивает резервное питание до 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП выделяется своим типом формы напряжения – модифицированной синусоидой, что делает его подходящим для использования с множеством различных типов устройств. Дополнительная защита локальной сети гарантирует надежность работы вашего оборудования в сетевых условиях. Бренд Powerman славится качеством и долговечностью своих продуктов, что делает эти ИБП отличным выбором для домашнего и офисного использования.
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Отзывы


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