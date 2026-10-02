ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Smart Sine 1500 Line-interactive 1050W (6036469)
Источники бесперебойного питания POWERMAN – это надежные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает активную мощность в 1050 Вт и полную мощность в 1500 В·А. С массой 12 кг, он компактно и надежно встраивается в любое пространство. ИБП POWERMAN оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключить к нему несколько устройств одновременно. Комплексная защита обеспечивается не только от внезапных отключений электричества, но и от перепадов напряжения – устройство поддерживает минимальное входное напряжение 165 В и максимальное 290 В. Переход на питание от батареи осуществляется практически мгновенно, с временем переключения всего в 4 мс, что предотвращает отключение подключенных устройств. В случае полной нагрузки ИБП обеспечивает резервное питание до 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП выделяется своим типом формы напряжения – модифицированной синусоидой, что делает его подходящим для использования с множеством различных типов устройств. Дополнительная защита локальной сети гарантирует надежность работы вашего оборудования в сетевых условиях. Бренд Powerman славится качеством и долговечностью своих продуктов, что делает эти ИБП отличным выбором для домашнего и офисного использования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000 Вт
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