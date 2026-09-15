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ИБП Powercom SNT-1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom SNT-1500

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ИБП Powercom SNT-1500 - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom SNT-1500 - фото 1
  • ИБП Powercom SNT-1500 - фото 2
  • ИБП Powercom SNT-1500 - фото 3
  • ИБП Powercom SNT-1500 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 080 руб. 
Начислим 1057 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538940
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom SNT-1500
55 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 х 425 х 84 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х55х21
Вес, кг.
20.1

Описание товара ИБП Powercom SNT-1500

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom специалисты рекомендуют для защиты и стабилизации работы электронных устройств. Эта модель изготовлена в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет её использование как в серверных стоечных системах, так и в напольных установках. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), ИБП обеспечивает стабильную чистую синусоиду, что особенно важно для чувствительных электронных приборов. С весом 17,3 кг, этот ИБП имеет активную мощность 1500 Вт и полную мощность 1500 ВА, что позволяет ему стабильно обеспечивать электроэнергией до шести подключенных устройств. Особенностью этой модели является высокоэффективная защита не только от перебоев электричества, но и от импульсных перенапряжений с поглощаемой энергией до 1620 Дж. Для пользователей, работающих в сетевых средах, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, которая минимизирует риски повреждения оборудования от скачков напряжения. В случае перебоев питания, устройство обеспечивает время работы до 2 минут при полной нагрузке, что позволяет корректно завершить работу оборудования и сохранить данные. ИБП Powercom является надежным решением для обеспечения непрерывной и качественной работы электронных систем в различных областях, начиная от домашнего использования и заканчивая корпоративными серверными комплексами.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powercom SNT-1500




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 х 425 х 84 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom специалисты рекомендуют для защиты и стабилизации работы электронных устройств. Эта модель изготовлена в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет её использование как в серверных стоечных системах, так и в напольных установках. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), ИБП обеспечивает стабильную чистую синусоиду, что особенно важно для чувствительных электронных приборов. С весом 17,3 кг, этот ИБП имеет активную мощность 1500 Вт и полную мощность 1500 ВА, что позволяет ему стабильно обеспечивать электроэнергией до шести подключенных устройств. Особенностью этой модели является высокоэффективная защита не только от перебоев электричества, но и от импульсных перенапряжений с поглощаемой энергией до 1620 Дж. Для пользователей, работающих в сетевых средах, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, которая минимизирует риски повреждения оборудования от скачков напряжения. В случае перебоев питания, устройство обеспечивает время работы до 2 минут при полной нагрузке, что позволяет корректно завершить работу оборудования и сохранить данные. ИБП Powercom является надежным решением для обеспечения непрерывной и качественной работы электронных систем в различных областях, начиная от домашнего использования и заканчивая корпоративными серверными комплексами.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП Powercom SNT-1500 - по цене 55080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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