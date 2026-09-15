ИБП Powercom SNT-1500
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom SNT-1500
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom специалисты рекомендуют для защиты и стабилизации работы электронных устройств. Эта модель изготовлена в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет её использование как в серверных стоечных системах, так и в напольных установках. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), ИБП обеспечивает стабильную чистую синусоиду, что особенно важно для чувствительных электронных приборов. С весом 17,3 кг, этот ИБП имеет активную мощность 1500 Вт и полную мощность 1500 ВА, что позволяет ему стабильно обеспечивать электроэнергией до шести подключенных устройств. Особенностью этой модели является высокоэффективная защита не только от перебоев электричества, но и от импульсных перенапряжений с поглощаемой энергией до 1620 Дж. Для пользователей, работающих в сетевых средах, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, которая минимизирует риски повреждения оборудования от скачков напряжения. В случае перебоев питания, устройство обеспечивает время работы до 2 минут при полной нагрузке, что позволяет корректно завершить работу оборудования и сохранить данные. ИБП Powercom является надежным решением для обеспечения непрерывной и качественной работы электронных систем в различных областях, начиная от домашнего использования и заканчивая корпоративными серверными комплексами.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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