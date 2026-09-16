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ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U

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ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U - фото 1
ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U - фото 2
ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U - фото 1
  • ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U - фото 2
  • ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700226
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
Размеры в упаковке, см
43х39х4
Вес, кг.
18.4

Описание товара ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U

ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U

Отзывы о товаре ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
Описание
ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U
Самовывоз
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ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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