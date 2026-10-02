ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W
ИБП CyberPower OR1000ERM1U обеспечивает аналогичную синусоидальную выходную мощность для офисных системных устройств, включая ПК, рабочие станции, сетевые устройства и периферийные устройства. Обычно он интегрируется в бэк-офис и серверную комнату для обеспечения надежного резервного питания во время сбоев в подаче электроэнергии. ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает информацию в режиме реального времени, включая уровни входного и выходного напряжения, уровень нагрузки и заряда батареи, время автономной работы, предупреждение о перегрузке и бесшумный режим. Наличие сетевых портов на ИБП предохраняет сетевые устройства от внезапных скачков напряжения, вызванных ударом молнии, тем самым предотвращая потенциальное повреждение системы
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 53 740 руб.13435 руб. в СплитИБП Powercom SNT-1000
-
В наличииЦена 54 290 руб.13573 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 200...
-
В наличииЦена 54 420 руб.13605 руб. в СплитИБП Powercom SNT-1500
-
В наличииЦена 55 160 руб.13790 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD
-
В наличииЦена 55 690 руб.13923 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 200...
-
В наличииЦена 56 070 руб.14018 руб. в СплитИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-2...
-
В наличииЦена 57 390 руб.14348 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359...
-
В наличииЦена 57 800 руб.14450 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000/1800 1800В...
-
В наличииЦена 57 990 руб.14498 руб. в СплитИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р)
-
В наличииЦена 58 110 руб.14528 руб. в СплитИБП CyberPower PR750ELCD
-
В наличииЦена 59 560 руб.14890 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Штиль SR SR1102L 1800Вт 2000ВА с...
-
В наличииЦена 59 820 руб.14955 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-3000SE
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
Отзывы о товаре ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W