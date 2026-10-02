Top.Mail.Ru
ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W - фото 1
ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W - фото 2
ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W - фото 1
  • ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W - фото 2
  • ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646011
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
настройка и управление ЖК-дисплеем: Настройка режима, Настройка будильника, Ввод и вывод
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
6
Размеры в упаковке, см
53х49х15
Вес, кг.
15.5

Описание товара ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W

ИБП CyberPower OR1000ERM1U обеспечивает аналогичную синусоидальную выходную мощность для офисных системных устройств, включая ПК, рабочие станции, сетевые устройства и периферийные устройства. Обычно он интегрируется в бэк-офис и серверную комнату для обеспечения надежного резервного питания во время сбоев в подаче электроэнергии. ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает информацию в режиме реального времени, включая уровни входного и выходного напряжения, уровень нагрузки и заряда батареи, время автономной работы, предупреждение о перегрузке и бесшумный режим. Наличие сетевых портов на ИБП предохраняет сетевые устройства от внезапных скачков напряжения, вызванных ударом молнии, тем самым предотвращая потенциальное повреждение системы

Отзывы о товаре ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
настройка и управление ЖК-дисплеем: Настройка режима, Настройка будильника, Ввод и вывод
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
6
Описание
ИБП CyberPower OR1000ERM1U обеспечивает аналогичную синусоидальную выходную мощность для офисных системных устройств, включая ПК, рабочие станции, сетевые устройства и периферийные устройства. Обычно он интегрируется в бэк-офис и серверную комнату для обеспечения надежного резервного питания во время сбоев в подаче электроэнергии. ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает информацию в режиме реального времени, включая уровни входного и выходного напряжения, уровень нагрузки и заряда батареи, время автономной работы, предупреждение о перегрузке и бесшумный режим. Наличие сетевых портов на ИБП предохраняет сетевые устройства от внезапных скачков напряжения, вызванных ударом молнии, тем самым предотвращая потенциальное повреждение системы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower OR1000ERM1U Line-Interactive 1000VA/600W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...