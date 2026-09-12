Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1102L 1800Вт 2000ВА серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702754
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
47х44х9
Вес, кг.
10
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1102L 1800Вт 2000ВА серый
Современное электронное оборудование требует стабильного и качественного электропитания, особенно если речь идет о серверах, телекоммуникационных системах, медицинских приборах или промышленной автоматике. Именно для таких задач разработан ИБП Штиль SR1102L – источник бесперебойного питания с двойным преобразованием (онлайн-технология), обеспечивающий максимальную защиту от любых неполадок в сети.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Современное электронное оборудование требует стабильного и качественного электропитания, особенно если речь идет о серверах, телекоммуникационных системах, медицинских приборах или промышленной автоматике. Именно для таких задач разработан ИБП Штиль SR1102L – источник бесперебойного питания с двойным преобразованием (онлайн-технология), обеспечивающий максимальную защиту от любых неполадок в сети.
Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1102L 1800Вт 2000ВА серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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