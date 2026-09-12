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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 14
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 15
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 16
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 17
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 18
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 16
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 17
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 18
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702535
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
370
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х23х15
Вес, кг.
15.7

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Эта модель обладает впечатляющими характеристиками, обеспечивающими стабильную и долговечную работу. С весом 15,7 кг, ИБП от Ippon компактен и удобен для размещения в различных условиях благодаря форм-фактору Tower. Высокая активная мощность в 1800 Вт и полная мощность в 2000 В·А гарантируют поддержку даже самого требовательного оборудования. Этот ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн), ИБП Ippon обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительных приборов и техники. Модель использует свинцово-кислотную батарею, что гарантирует надежную и длительную автономную работу. Однако при полной нагрузке время работы составляет около 3 минут, что позволяет безопасно завершить текущие задачи и выключить оборудование. Дополнительное преимущество заключается в способности поглощать максимум 370 Дж импульсной энергии, обеспечивая защиту от скачков напряжения. Устройство рассчитано на работу с минимальным входным напряжением 145 В, что позволяет ему функционировать даже при значительных отклонениях в электросети. ИБП Ippon идеально подходит для защиты офисной и домашней техники, обеспечивая непрерывное и чистое питание, что минимизирует риск потери данных и повреждения оборудования при перебоях электроснабжения.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
370
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Эта модель обладает впечатляющими характеристиками, обеспечивающими стабильную и долговечную работу. С весом 15,7 кг, ИБП от Ippon компактен и удобен для размещения в различных условиях благодаря форм-фактору Tower. Высокая активная мощность в 1800 Вт и полная мощность в 2000 В·А гарантируют поддержку даже самого требовательного оборудования. Этот ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн), ИБП Ippon обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительных приборов и техники. Модель использует свинцово-кислотную батарею, что гарантирует надежную и длительную автономную работу. Однако при полной нагрузке время работы составляет около 3 минут, что позволяет безопасно завершить текущие задачи и выключить оборудование. Дополнительное преимущество заключается в способности поглощать максимум 370 Дж импульсной энергии, обеспечивая защиту от скачков напряжения. Устройство рассчитано на работу с минимальным входным напряжением 145 В, что позволяет ему функционировать даже при значительных отклонениях в электросети. ИБП Ippon идеально подходит для защиты офисной и домашней техники, обеспечивая непрерывное и чистое питание, что минимизирует риск потери данных и повреждения оборудования при перебоях электроснабжения.


Теги товара: с чистой синусоидой
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