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ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
9
  • ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р - фото 1
  • ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р - фото 2
  • ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р - фото 3
  • ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602188
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Характеристики

Бренд
Сайбер Электро
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.5х0.3
Вес, кг.
39

Описание товара ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р

Источники бесперебойного питания (ИБП) Сайбер Электро представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств в условиях нестабильного электроснабжения. Этот линейно-интерактивный ИБП в форм-факторе Tower разработан специально для защиты оборудования от перепадов напряжения и обрывов питания. Симметричное сочетание активной мощности в 2700 Вт и полной мощности в 3000 В·А позволяет ИБП справляться с большими нагрузками, обеспечивая устойчивую работу подключенного оборудования. Благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения устройство идеально подходит для чувствительной электроники, такой как серверы, рабочие станции и телекоммуникационное оборудование. ИБП оснащен одной фазой, а время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует бесперебойное питание, даже в случае резкого отключения сети. Устройство поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 165 В до 290 В, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. В устройстве используется свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая до 2 минут работы при полной нагрузке, что достаточно для корректного завершения работы оборудования и предотвращения потери данных. Стандартные розетки EURO (CEE 7) позволяют легко подключать оборудование без необходимости в дополнительных переходниках. Сайбер Электро весит 37,7 кг, что придает конструкции устойчивость и надежность. Этот ИБП разработан для обеспечения вашего покоя и безопасности устройств, предоставляя вам уверенность в каждом рабочем дне, независимо от качества электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р




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Характеристики
Бренд
Сайбер Электро
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Сайбер Электро представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств в условиях нестабильного электроснабжения. Этот линейно-интерактивный ИБП в форм-факторе Tower разработан специально для защиты оборудования от перепадов напряжения и обрывов питания. Симметричное сочетание активной мощности в 2700 Вт и полной мощности в 3000 В·А позволяет ИБП справляться с большими нагрузками, обеспечивая устойчивую работу подключенного оборудования. Благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения устройство идеально подходит для чувствительной электроники, такой как серверы, рабочие станции и телекоммуникационное оборудование. ИБП оснащен одной фазой, а время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует бесперебойное питание, даже в случае резкого отключения сети. Устройство поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 165 В до 290 В, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. В устройстве используется свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая до 2 минут работы при полной нагрузке, что достаточно для корректного завершения работы оборудования и предотвращения потери данных. Стандартные розетки EURO (CEE 7) позволяют легко подключать оборудование без необходимости в дополнительных переходниках. Сайбер Электро весит 37,7 кг, что придает конструкции устойчивость и надежность. Этот ИБП разработан для обеспечения вашего покоя и безопасности устройств, предоставляя вам уверенность в каждом рабочем дне, независимо от качества электроснабжения.
Самовывоз
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Отзывы


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