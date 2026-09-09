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ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR

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ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 1
ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 2
ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 3
ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 4
ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 5
ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 1
  • ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 2
  • ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 3
  • ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 4
  • ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 5
  • ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285777
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х23х14
Вес, кг.
5

Описание товара ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Этот конкретный ИБП имеет вес 5,7 кг и предлагает активную мощность 600 Вт. Он выполнен в форм-факторе Tower и имеет линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает стабилизацию напряжения и защиту ваших устройств. ИБП оборудован четырьмя розетками, питающимися от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Полная мощность устройства составляет 1000 В·А, а поддерживаемая форма напряжения — модифицированная синусоида. Переход на питание от батареи происходит всего за 4 миллисекунды, что минимизирует влияние на подключенные устройства. Этот ИБП рассчитан на однофазное подключение и обеспечивает дополнительную защиту локальной сети, что особенно важно в условиях современного офиса или дома с большим количеством сетевых устройств. Минимальное входное напряжение, с которым устройство может работать, составляет 160 В. При полной нагрузке ИБП способен обеспечить работу подключенных устройств в течение 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы в случае полного отключения электроэнергии. Этот ИБП от APC идеально подходит для защиты компьютеров, периферийных устройств и другой критически важной электроники от перебоев в питании и сетевых аномалий.

Отзывы о товаре ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Этот конкретный ИБП имеет вес 5,7 кг и предлагает активную мощность 600 Вт. Он выполнен в форм-факторе Tower и имеет линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает стабилизацию напряжения и защиту ваших устройств. ИБП оборудован четырьмя розетками, питающимися от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Полная мощность устройства составляет 1000 В·А, а поддерживаемая форма напряжения — модифицированная синусоида. Переход на питание от батареи происходит всего за 4 миллисекунды, что минимизирует влияние на подключенные устройства. Этот ИБП рассчитан на однофазное подключение и обеспечивает дополнительную защиту локальной сети, что особенно важно в условиях современного офиса или дома с большим количеством сетевых устройств. Минимальное входное напряжение, с которым устройство может работать, составляет 160 В. При полной нагрузке ИБП способен обеспечить работу подключенных устройств в течение 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы в случае полного отключения электроэнергии. Этот ИБП от APC идеально подходит для защиты компьютеров, периферийных устройств и другой критически важной электроники от перебоев в питании и сетевых аномалий.
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Отзывы


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