ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Easy UPS BV1000I-GR
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Этот конкретный ИБП имеет вес 5,7 кг и предлагает активную мощность 600 Вт. Он выполнен в форм-факторе Tower и имеет линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает стабилизацию напряжения и защиту ваших устройств. ИБП оборудован четырьмя розетками, питающимися от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Полная мощность устройства составляет 1000 В·А, а поддерживаемая форма напряжения — модифицированная синусоида. Переход на питание от батареи происходит всего за 4 миллисекунды, что минимизирует влияние на подключенные устройства. Этот ИБП рассчитан на однофазное подключение и обеспечивает дополнительную защиту локальной сети, что особенно важно в условиях современного офиса или дома с большим количеством сетевых устройств. Минимальное входное напряжение, с которым устройство может работать, составляет 160 В. При полной нагрузке ИБП способен обеспечить работу подключенных устройств в течение 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы в случае полного отключения электроэнергии. Этот ИБП от APC идеально подходит для защиты компьютеров, периферийных устройств и другой критически важной электроники от перебоев в питании и сетевых аномалий.
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, APC 1000VA
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