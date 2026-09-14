ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W
**Источник бесперебойного питания (ИБП) CyberPower Line-Interactive UT2200EG 2200VA/1320W USB/RJ11/45/USB charger A/C** CyberPower UT2200EG — это надёжный источник бесперебойного питания, который обеспечит стабильную работу вашей техники в случае отключения электроэнергии. Он имеет мощность 2200 ВА и выходную мощность 1320 Вт, что позволяет подключать к нему различные устройства, такие как компьютеры, серверы, сетевое оборудование и другие. **Основные характеристики:** * **Тип:** line-interactive. * **Мощность:** 2200 VA / 1320 W. * **Выходные разъёмы:** USB, RJ11, RJ45. * **Дополнительно:** есть USB charger. ИБП CyberPower UT2200EG оснащён функцией автоматического регулирования напряжения (AVR), которая позволяет стабилизировать входное напряжение и обеспечивать бесперебойную работу подключённых устройств. Также он имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда батареи. Устройство легко подключается и настраивается, а также имеет компактный размер, что делает его удобным для использования в офисе или дома.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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