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ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный

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ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - фото 1
ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - фото 2
ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - фото 3
ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - фото 4
ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - фото 4
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 190 руб. 
Начислим 714 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный
17 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х23
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель, отличающаяся весом 10,5 кг, обеспечивает активную мощность в 960 Вт и полную мощность в 1600 В·А. Эти устройства поддерживают подключение локальной сети и телефонных линий, что делает их идеальными для современных офисных условий. ИБП Ippon предлагает четыре розетки с питанием от батареи из шести доступных, что позволяет оптимально распределить защитное подключение для основных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. При переходе на питание от батареи время переключения всего 4 мс, что практически незаметно для подключенных устройств. Линейно-интерактивный тип ИБП с модифицированной синусоидой выходного напряжения обеспечивает стабильную работу и защиту от электропомех. Форм-фактор Rack/Tower делает этот источник не только функциональным, но и удобным в установке и эксплуатации, а однoфазное подключение упрощает интеграцию в существующую электрическую сеть. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, предлагая решения, которые соответствуют современным требованиям безопасности и энергоэффективности.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель, отличающаяся весом 10,5 кг, обеспечивает активную мощность в 960 Вт и полную мощность в 1600 В·А. Эти устройства поддерживают подключение локальной сети и телефонных линий, что делает их идеальными для современных офисных условий. ИБП Ippon предлагает четыре розетки с питанием от батареи из шести доступных, что позволяет оптимально распределить защитное подключение для основных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. При переходе на питание от батареи время переключения всего 4 мс, что практически незаметно для подключенных устройств. Линейно-интерактивный тип ИБП с модифицированной синусоидой выходного напряжения обеспечивает стабильную работу и защиту от электропомех. Форм-фактор Rack/Tower делает этот источник не только функциональным, но и удобным в установке и эксплуатации, а однoфазное подключение упрощает интеграцию в существующую электрическую сеть. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, предлагая решения, которые соответствуют современным требованиям безопасности и энергоэффективности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный - по цене 17190 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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