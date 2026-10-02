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ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный

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ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный - фото 2
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб. 
Начислим 843 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный
16 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х23
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное устройство для защиты вашей техники от перепадов и отключений электроэнергии. Эта модель весом 9,7 кг обеспечивает надежную защиту электроприборов благодаря линейно-интерактивному типу ИБП. Она предлагает полную мощность в 1200 В·А и активную мощность в 720 Вт, что делает её идеальной для использования в домашних и офисных условиях. ИБП Ippon оснащен 6 розетками, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Важной особенностью является наличие защиты локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность подключения. Устройство поддерживает тип формы напряжения модифицированная синусоида и быстро переключается на батарею за 4 мс. При полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. Минимальное входное напряжение, с которым работает данный ИБП, составляет 165 В, что позволяет выдерживать внезапные перепады напряжения. Форм-фактор Tower делает устройство компактным и удобным в размещении, соответствуя современным требованиям к энергосберегающей технике. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное устройство для защиты вашей техники от перепадов и отключений электроэнергии. Эта модель весом 9,7 кг обеспечивает надежную защиту электроприборов благодаря линейно-интерактивному типу ИБП. Она предлагает полную мощность в 1200 В·А и активную мощность в 720 Вт, что делает её идеальной для использования в домашних и офисных условиях. ИБП Ippon оснащен 6 розетками, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Важной особенностью является наличие защиты локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность подключения. Устройство поддерживает тип формы напряжения модифицированная синусоида и быстро переключается на батарею за 4 мс. При полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. Минимальное входное напряжение, с которым работает данный ИБП, составляет 165 В, что позволяет выдерживать внезапные перепады напряжения. Форм-фактор Tower делает устройство компактным и удобным в размещении, соответствуя современным требованиям к энергосберегающей технике. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашей техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный - по цене 16990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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