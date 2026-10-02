ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное устройство для защиты вашей техники от перепадов и отключений электроэнергии. Эта модель весом 9,7 кг обеспечивает надежную защиту электроприборов благодаря линейно-интерактивному типу ИБП. Она предлагает полную мощность в 1200 В·А и активную мощность в 720 Вт, что делает её идеальной для использования в домашних и офисных условиях. ИБП Ippon оснащен 6 розетками, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Важной особенностью является наличие защиты локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность подключения. Устройство поддерживает тип формы напряжения модифицированная синусоида и быстро переключается на батарею за 4 мс. При полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. Минимальное входное напряжение, с которым работает данный ИБП, составляет 165 В, что позволяет выдерживать внезапные перепады напряжения. Форм-фактор Tower делает устройство компактным и удобным в размещении, соответствуя современным требованиям к энергосберегающей технике. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашей техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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