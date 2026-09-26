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ИБП Powercom IMD-1200AP (3 кабеля) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom IMD-1200AP (3 кабеля)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom IMD-1200AP (3 кабеля) - фото 1
  • ИБП Powercom IMD-1200AP (3 кабеля) - фото 2
  • ИБП Powercom IMD-1200AP (3 кабеля) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55727
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
14.4

Описание товара ИБП Powercom IMD-1200AP (3 кабеля)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — надежное решение для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в универсальном форм-факторе Rack/Tower, идеально подходит как для серверных стоек, так и для настольного использования. С общей мощностью 1200 В·А и активной мощностью 720 Вт, этот ИБП способен обеспечить надежное питание ваших приборов в критические моменты. Устройство оснащено шестью розетками, четыре из которых питаются от встроенной батареи. Это позволяет выбрать оптимальную конфигурацию подключения для ваших нужд. ИБП Powercom поддерживает защиту локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных и устройств от непредвиденных скачков напряжения и других сбоев. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что гарантирует надежную защиту от перенапряжений. С весом 13,4 кг и компактным дизайном, этот источник бесперебойного питания сочетает в себе эффективность и удобство управления. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенное подключение резервного питания при проблемах в сети. ИБП генерирует напряжение в форме модифицированной синусоиды и поддерживает работу в однофазных электрических системах. Это устройство от Powercom предоставляет надежную защиту и стабильное питание для ваших офисных и домашних устройств, обеспечивая спокойствие и безопасность при любых нестабильностях электросети.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMD-1200AP (3 кабеля)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — надежное решение для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в универсальном форм-факторе Rack/Tower, идеально подходит как для серверных стоек, так и для настольного использования. С общей мощностью 1200 В·А и активной мощностью 720 Вт, этот ИБП способен обеспечить надежное питание ваших приборов в критические моменты. Устройство оснащено шестью розетками, четыре из которых питаются от встроенной батареи. Это позволяет выбрать оптимальную конфигурацию подключения для ваших нужд. ИБП Powercom поддерживает защиту локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных и устройств от непредвиденных скачков напряжения и других сбоев. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что гарантирует надежную защиту от перенапряжений. С весом 13,4 кг и компактным дизайном, этот источник бесперебойного питания сочетает в себе эффективность и удобство управления. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенное подключение резервного питания при проблемах в сети. ИБП генерирует напряжение в форме модифицированной синусоиды и поддерживает работу в однофазных электрических системах. Это устройство от Powercom предоставляет надежную защиту и стабильное питание для ваших офисных и домашних устройств, обеспечивая спокойствие и безопасность при любых нестабильностях электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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