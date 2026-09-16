ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293048RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 930 руб.
В наличии
Код товара: 726641
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
18 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
0
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
420x438x88
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12.6
Описание товара ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293048RUS)
ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293048RUS)
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
0
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
420x438x88
Страна производитель
Китай
ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293048RUS)
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293048RUS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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