ИБП SPR-500
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Характеристики
Описание товара ИБП SPR-500
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель, выполненная в формате Rack, обладает линейно-интерактивным типом и обеспечивает подачу чистой синусоиды — идеальный вариант для критически важных систем, требующих высокой степени стабильности. ИБП Powercom предлагает активную мощность в 400 Вт и полную мощность в 500 В·А. Встроенный механизм защиты от перегрузок может поглощать импульсную энергию до 405 Дж. Устройство оснащено шестью розетками, что позволяет подключать несколько приборов одновременно. Однофазный ИБП Powercom поддерживает защиту локальной сети, что делает его особенно полезным для офисов и домашних сетей. Минимальное входное напряжение для стабильной работы устройства составляет 165 В, а в случае отключения питания переключение на батарею происходит всего за 4 миллисекунды. При полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, чего достаточно для корректного завершения работы подключенных устройств. С весом в 8,9 кг данная модель отличается компактностью и легкостью установки в стойку. Источник бесперебойного питания Powercom — это комбинация передовых технологий и высокой надежности, обеспечивающая защиту ваших устройств от любых сбоев в электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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