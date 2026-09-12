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ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А

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ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А - фото 1
ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А - фото 2
ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А - фото 3
ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А - фото 1
  • ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А - фото 2
  • ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А - фото 3
  • ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700359
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Характеристики

Бренд
Сайбер Электро
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
usb/rs-232/epo/snmpslot (2 euro + 1 iec с13)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
363
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
140 x 191 x 327 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х14
Вес, кг.
8.5

Описание товара ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А

ИБП серии ЭКСПЕРТ выполнены по технологии двойного преобразования для достижения максимального уровня защиты и обеспечения бесперебойной работы ответственного оборудования в серверных комнатах, небольших дата центрах, на различных отраслевых и производственных объектах. ИБП Эксперт универсальны по подключению и имеют два типа розеток с батарейной поддержкой – Schuko (евро) и IEC C13, что дает дополнительный комфорт при установке и совместимость с разного класса оборудованием. Наличие многоразового автоматического термопредохранителя защищает ИБП от перегрузки, добавляя устойчивости всей системе.Среди других характеристик стоит отметить наличие информационного многофункционального ЖК-экрана, слот установки SNMP-адаптера для настройки удаленного управления и мониторинга, стандартный набор портов (USB и RS-232). Есть режим ECO Mode для экономии затрат на электроэнергию. Дополнительное преимущество ИБП Эксперт - форм фактор, башенное исполнение не требовательно к месту установки. Богатый функционал ИБП «Сайбер Электро» серии ЭКСПЕРТ закрывает практически все потребности по организации гарантированного питания.

Отзывы о товаре ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А




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Характеристики
Бренд
Сайбер Электро
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
usb/rs-232/epo/snmpslot (2 euro + 1 iec с13)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
363
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
140 x 191 x 327 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП серии ЭКСПЕРТ выполнены по технологии двойного преобразования для достижения максимального уровня защиты и обеспечения бесперебойной работы ответственного оборудования в серверных комнатах, небольших дата центрах, на различных отраслевых и производственных объектах. ИБП Эксперт универсальны по подключению и имеют два типа розеток с батарейной поддержкой – Schuko (евро) и IEC C13, что дает дополнительный комфорт при установке и совместимость с разного класса оборудованием. Наличие многоразового автоматического термопредохранителя защищает ИБП от перегрузки, добавляя устойчивости всей системе.Среди других характеристик стоит отметить наличие информационного многофункционального ЖК-экрана, слот установки SNMP-адаптера для настройки удаленного управления и мониторинга, стандартный набор портов (USB и RS-232). Есть режим ECO Mode для экономии затрат на электроэнергию. Дополнительное преимущество ИБП Эксперт - форм фактор, башенное исполнение не требовательно к месту установки. Богатый функционал ИБП «Сайбер Электро» серии ЭКСПЕРТ закрывает практически все потребности по организации гарантированного питания.
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Отзывы


ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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