ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А
ИБП серии ЭКСПЕРТ выполнены по технологии двойного преобразования для достижения максимального уровня защиты и обеспечения бесперебойной работы ответственного оборудования в серверных комнатах, небольших дата центрах, на различных отраслевых и производственных объектах. ИБП Эксперт универсальны по подключению и имеют два типа розеток с батарейной поддержкой – Schuko (евро) и IEC C13, что дает дополнительный комфорт при установке и совместимость с разного класса оборудованием. Наличие многоразового автоматического термопредохранителя защищает ИБП от перегрузки, добавляя устойчивости всей системе.Среди других характеристик стоит отметить наличие информационного многофункционального ЖК-экрана, слот установки SNMP-адаптера для настройки удаленного управления и мониторинга, стандартный набор портов (USB и RS-232). Есть режим ECO Mode для экономии затрат на электроэнергию. Дополнительное преимущество ИБП Эксперт - форм фактор, башенное исполнение не требовательно к месту установки. Богатый функционал ИБП «Сайбер Электро» серии ЭКСПЕРТ закрывает практически все потребности по организации гарантированного питания.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 110 руб.5028 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BE650G2-RS
-
В наличииЦена 21 050 руб.5263 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный
-
В наличииЦена 21 090 руб.5273 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный
-
В наличииЦена 21 220 руб.5305 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
-
В наличииЦена 21 310 руб.5328 руб. в СплитИБП SPR-500
-
В наличииЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
-
В наличииЦена 21 990 руб.5498 руб. в СплитИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black
-
В наличииЦена 22 230 руб.5558 руб. в СплитИБП SPR-700
-
В наличииЦена 22 690 руб.5673 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный
-
В наличииЦена 23 500 руб.5875 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black
-
В наличииЦена 25 410 руб.6353 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
-
В наличииЦена 25 670 руб.6418 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
Отзывы о товаре ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000 Онлайн, Напольное исполнение 1000ВА/900Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 1 IEC С13) поставляется без аккумуляторных батарей, для работы необходим внешний батарейный массив 24В=2х12В, ток заряда 8А