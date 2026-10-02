ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351)
**PowerMan ИБП Powerman Online 1000 On-line 900W/1000VA (945369)** — это надёжный и эффективный источник бесперебойного питания, который обеспечивает непрерывное электропитание для вашего оборудования. **Основные характеристики:** * мощность: 900 Вт; * выходная мощность: 1000 ВА; * тип: онлайн; * форма выходного сигнала: чистая синусоида; * количество выходных разъемов питания: 6 (из них с питанием от батарей — 4); * интерфейсы: USB, RS-232; * время зарядки: 8 часов. Этот ИБП идеально подходит для использования в домашних условиях или в офисе. Он обеспечивает защиту от скачков напряжения, перегрузок и коротких замыканий, что позволяет сохранить ваше оборудование в безопасности. Благодаря чистой синусоиде на выходе, этот ИБП может использоваться для питания чувствительных устройств, таких как компьютеры, серверы, медицинское оборудование и другие устройства, которые требуют стабильного и качественного электропитания. ИБП Powerman Online 1000 также имеет функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), которая позволяет поддерживать стабильное напряжение на выходе даже при колебаниях входного напряжения. Это особенно полезно в условиях нестабильной электросети. Кроме того, этот ИБП оснащён ЖК-дисплеем, на котором отображается информация о состоянии батареи, нагрузке и других параметрах работы. Это позволяет вам контролировать работу ИБП и своевременно принимать меры по его обслуживанию. В целом, PowerMan ИБП Powerman Online 1000 является отличным выбором для тех, кто ищет надёжный и функциональный источник бесперебойного питания. Он обеспечит надёжную защиту вашего оборудования и позволит вам продолжать работу даже в случае отключения электроэнергии.
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