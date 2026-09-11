Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518150
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х20
Вес, кг.
8.5
Описание товара Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR
ИБП APC Easy-UPS BVX1200LI-GR принадлежит к моделям линейно-интерактивного типа. Данное устройство с резервным аккумуляторным питанием в случае отключения электроэнергии обеспечивает стабильное функционирование подключенного оборудования. Данная модель характеризуется полной выходной мощностью 1200 ВА и наличием 4 розеток стандарта евро. Панель светодиодных индикаторов отображает текущее состояние работы. Среди других особенностей ИБП APC Easy-UPS BVX1200LI-GR отмечаются функция холодного старта и возможность замены батарей.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 190 руб.4298 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный
-
В наличииЦена 17 310 руб.4328 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный
-
В наличииЦена 18 340 руб.4585 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-1100
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS...
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740)
-
В наличииЦена 20 110 руб.5028 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BE650G2-RS
-
В наличииЦена 21 050 руб.5263 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный
-
В наличииЦена 21 090 руб.5273 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный
-
В наличииЦена 21 220 руб.5305 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
-
В наличииЦена 21 310 руб.5328 руб. в СплитИБП SPR-500
-
В наличииЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
-
В наличииЦена 21 990 руб.5498 руб. в СплитИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black
ИБП APC Easy-UPS BVX1200LI-GR принадлежит к моделям линейно-интерактивного типа. Данное устройство с резервным аккумуляторным питанием в случае отключения электроэнергии обеспечивает стабильное функционирование подключенного оборудования. Данная модель характеризуется полной выходной мощностью 1200 ВА и наличием 4 розеток стандарта евро. Панель светодиодных индикаторов отображает текущее состояние работы. Среди других особенностей ИБП APC Easy-UPS BVX1200LI-GR отмечаются функция холодного старта и возможность замены батарей.
Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR